不漲反降 壽司只要20元！新幹線壽司「一条通」超佛心 這5間門市「精選10款夯品」半價吃 鮭魚肚、炸蝦到手卷統統有
別人都在漲，這家卻半價！新幹線壽司「一条通」週週半價活動持續中，3/3至3/9，推出「嚴選10款單品」半價優惠，每盤20元起超級銅板價，美味直達不傷荷包！
新幹線壽司「一条通」超佛推出「週週半價」，本週3/3至3/9推出「10款單品」每盤最低20元起，有鮭魚肚、干貝、箭魷、玉米軍艦、小龍蝦沙拉軍艦、胡麻菠菜、蘆筍蝦手卷、炸蝦、焦糖布丁、可爾必思等人氣夯品，不論是省錢半價吃還是原價吃雙份都過癮。
值得注意的是，該半價活動為指定門市限定活動，包含永春、三和、土城、桃園、公益等5間門市，建議可線上預約取號，到現場爽爽開吃。「一条通」主打平板點餐、新幹線迴台送餐，現點現做，就算是邊緣人、社恐人都能自在享用。
編輯推薦
- 鮪魚大腹40、滿300折40！第50間「壽司郎」插旗新埔
- 古蹟飯店Buffet只要550元！老饕開箱高CP值「超水準自助吧」 台北新話題「主餐+輕食吧」千元有找
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言