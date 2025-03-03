不漲反降 壽司只要20元！新幹線壽司「一条通」超佛心 這5間門市「精選10款夯品」半價吃 鮭魚肚、炸蝦到手卷統統有

別人都在漲，這家卻半價！新幹線壽司「一条通」週週半價活動持續中，3/3至3/9，推出「嚴選10款單品」半價優惠，每盤20元起超級銅板價，美味直達不傷荷包！

圖／一条通提供

新幹線壽司「一条通」超佛推出「週週半價」，本週3/3至3/9推出「10款單品」每盤最低20元起，有鮭魚肚、干貝、箭魷、玉米軍艦、小龍蝦沙拉軍艦、胡麻菠菜、蘆筍蝦手卷、炸蝦、焦糖布丁、可爾必思等人氣夯品，不論是省錢半價吃還是原價吃雙份都過癮。

餐點示意圖。圖／摘自Google地圖（網友Rex Cheng分享）

圖／一条通提供

值得注意的是，該半價活動為指定門市限定活動，包含永春、三和、土城、桃園、公益等5間門市，建議可線上預約取號，到現場爽爽開吃。「一条通」主打平板點餐、新幹線迴台送餐，現點現做，就算是邊緣人、社恐人都能自在享用。

圖／一条通提供

餐點示意圖。圖／摘自Google地圖（網友Rex Cheng分享）