古蹟飯店Buffet只要550元！老饕開箱高CP值「超水準自助吧」 台北新話題「主餐+輕食吧」千元有找

巴洛克風古蹟飯店Buffet只要550元！在饕客社團引發一波波討論的「酒店Buffet」於3/1起推出新菜單與消費方式，最低550+10%元即享質感美味輕食吧吃到飽，點主餐+輕食吧也千元有找，不少人讚「物超所值」、「甜點超水準」。

圖／台北互舍酒店提供

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古建築裡享用吃到飽！近日狂被老饕開箱的「HU's Restaurant 互餐廳」位於台北互舍酒店2F，3/1起推出新型消費方式和新菜單，吸引許多饕客關注。平日午餐輕食吧每人550+10%、主餐+輕食吧每人880+10%，兩種消費方式擇一；周末及特殊節日午餐則僅提供主餐+輕食吧，每人880+10%元，另附甜點、例湯等。

圖／台北互舍酒店提供

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新菜單推出前有網友分享，自助吧吃得到煙燻鮭魚、白酒炒海鮮、酥炸軟殼蟹等美味佳餚（菜色依現場為準），以平日單點自助吧只要550+10%元的價格而言，CP值很高，雖然菜色不是特別多，但道道都令人驚豔，吃得到「極高水準」，而甜點部分也有不少推崇者，免千元就能開動無限吃，在台北也十分少見。

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新菜單主餐部分，從霹靂霹靂雞、功夫櫻桃鴨腿、碳烤家香豬、海港鮮魚到補氣當歸羊及瓜仔牛小排都是亮點推薦，牛羊豬雞鴨魚統統有，以獨門手法呈現肉品與醬汁打造可口的排餐組合，品質水準都超過定價，值得開箱體驗飽餐一頓。

圖／台北互舍酒店提供

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台北互舍酒店 HU's Restaurant互餐廳

地址：台北市大同區重慶北路2段172號2F（近捷運大橋頭站2或3號出口）

電話：(02)2553-1903