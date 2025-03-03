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連TWICE都愛的烤肉店！韓國超人氣烤肉「金豬食堂」預計5月登陸台北

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自金豬食堂粉專
圖／取自金豬食堂粉專

韓國首爾超人氣韓式烤肉名店——「金豬食堂」（금돼지식당）確定進軍台北！這家連續六年榮獲米其林必比登推薦的韓式烤肉餐廳，不僅深受在地食客喜愛，更是BTS、EXO、TWICE等韓星們的愛店，每天都吸引大批饕客排隊朝聖。近日，眼尖的網友已經在台北中山區南京東路一段29號發現「金豬食堂」的布條，顯示這家韓國頂級烤肉即將正式落地台灣！

圖／取自金豬食堂粉專
圖／取自金豬食堂粉專

圖／取自金豬食堂粉專
圖／取自金豬食堂粉專

「金豬食堂」嚴選1+等級YBD豬肉，主打極品帶骨五花肉、雪花豬頸肉、豬頰肉、豬皮等，每一口都充滿濃郁油脂與豬肉獨特香氣，搭配韓式泡菜、醃蘿蔔等小菜，帶來最道地的韓國風味。此外，店內提供專業桌邊代烤服務，讓每位顧客都能品嚐到最佳熟度的燒肉。不論是一人獨享，還是與三五好友相約，這裡都能滿足不同用餐需求。

圖／取自金豬食堂粉專
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「金豬食堂」台北店預計於今年5月開幕，屆時勢必掀起一波韓式烤肉熱潮，想嚐鮮的饕客們務必密切關注開幕消息！

圖／取自金豬食堂粉專
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必比登 泡菜 燒肉 米其林 饕客

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