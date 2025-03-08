政商名流最愛的高檔粵菜！台北美食推薦「享鮮餐廳」桌邊片皮秀 「烤鴨三吃、黑金金箔流沙包」必點

一年一度的聖誕交換禮物又來了，和好久沒見的大學同學們堅持了10年的傳統依舊不能忘，每年聚餐的餐廳選擇也越發高級。

今年選在市民大道、微風百貨周邊的高檔粵菜名店「享鮮餐廳」，印象中很少有機會在婚宴、尾牙以外的場合吃到這樣正式的合菜餐廳，光是點餐就讓我們一陣手忙腳亂。

當初訂位時有先預訂一隻烤鴨，剩下的當天看菜單點，座位部分，若是包廂區低消一萬，若沒有坐在包廂，也可以在外頭的獨立區，拉上布簾簡單隔間。

菜單種類繁多，除了單點之外還有合菜組合菜單，選擇困難症就直接點合菜最簡單，如果想吃其他的菜，再另外單點或是與合菜菜單換菜即可。

菜單連結阿東放在文章最末頁，有需要的朋友請自行查看。

南瓜海鮮羹

整顆南瓜下去熬煮，又甜又綿密，海鮮用料也是毫不手軟，隨便一撈就是飽滿蝦仁，好好喝唷。海陸兩種食材的清甜都在這一碗湯內迸發，第一道菜就讓我們滿意到不行。

避風塘翡翠鮑

一開始阿東還不知道這道菜是鮑魚，還以為是比較Q的中卷咧。口感Q彈有彈性，搭配避風塘的香脆蒜酥與椒鹽點綴，酥香之餘又很有口感，辣辣鹹鹹的很好吃。

錦繡鮮蝦鬆

蝦鬆本來就是不可能不好吃的一道料理，每到過年我們家年夜飯一定會有這道。加入油條、蝦仁、洋蔥、荸薺再搭配生菜，吃起來鬆鬆脆脆好好吃。

黑椒牛仔骨

吃起來就是黑胡椒排骨的味道，配上清甜的青椒、甜椒還能解膩。

黑蒜蒸龍躉魚球

石斑魚肉質滑嫩，配上豆腐、黑蒜等調料吃口感絕配，阿東也很喜歡這個蒜蓉醬汁，私心希望再來個什麼粉條、粄條鋪在底下配著吃。

魚肉事先煎至略焦增加香氣，配上淡雅口感的豆腐，黑蒜是精華所在，獨特的酸香味搭配蒜蓉醬油提味不少。

金銀蛋扒時蔬

很常見的餐廳大菜，加入莧菜、皮蛋、蒜頭等材料，蒜頭一定要煎至金黃，再將皮蛋、鹹蛋等食材加入，加入雞湯更能熬煮出上湯的濃香，拌入莧菜後超入味，好好吃。

脆米叉燒炒飯

拌炒的粒粒分明的叉燒炒飯，灑上一層像爆米香的碎米粒，配上鹹香叉燒增添口感及風味。

事先預訂的烤鴨送上桌啦！！服務人員現場片鴨，一片片肥厚適中的烤鴨肉包入餅皮，加入大蔥、小黃瓜與甜麵醬吃起來超涮嘴。

烤鴨的脆皮絕對是精華所在，一口鴨皮、一口鴨肉、還有爽脆黃瓜與大蔥，讓人欲罷不能。

第二吃，西生菜包鴨鬆，把常見的蝦鬆主角從蝦仁變成鴨肉，但阿東沒有特別喜歡這個吃法，還是最原始的蝦鬆好吃一點！

第三吃也是阿東個人最愛的吃法：酸白菜鴨湯，鴨肉加入酸白菜湯底後熬煮，濃郁鮮美讓人一碗接一碗，幾乎喝了見底，放了點香菇增加香氣，這鍋真的好喝給推！

不知道為什麼還點了一份蘿蔔糕，阿東本身沒這麼愛吃，所以這道直接pass。除了本來套餐有的流沙包之外，還另外單點了一份鮮蝦餃，晶瑩剔透光看就知道好吃。

店內的招牌當屬這顆金箔流沙包，光是上面這層金箔就顯得貴氣滿點，熱騰騰的奶皇流沙餡作為一餐的ending真的好讚。

吃飽喝足後，再來碗熱騰騰的紅豆湯漱漱口，趕在店家關門前趕緊開始我們的交換禮物活動。

整體而言，餐點的品質無話可說，每道菜精緻又好吃，唯一可惜的是這次人數太少，不然若能擁有獨立包廂聚餐氛圍肯定更棒。

享鮮餐廳

地址：台北市中山區市民大道三段209號G樓

電話：02 8772 7855

網站：https://www.siangsian.com.tw/

營業時間：中午11點半至下午2點半；下午5點半至晚上10點

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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