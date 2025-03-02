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Buffet無限吃！兩餐「38女王節」整桌女性或身分證藏「3」或「8」299元起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／兩餐分店粉絲頁、IG@2a_traveller授權
圖／兩餐分店粉絲頁、IG@2a_traveller授權

38國際婦女節將至，兩餐韓國年糕火鍋特別推出「38女王節」專屬優惠，邀請所有女性用美食寵愛自己！無論是閨蜜聚餐還是姐妹相約，只要符合活動條件，即可用超值價格暢享韓式美味，讓每位來賓都能感受女王般的待遇！

圖／取自兩餐粉絲專頁
圖／取自兩餐粉絲專頁

即日起至3月15日，凡是身分證號碼中含有「3」或「8」，或整桌皆為女性，即可享基本方案每位299元、肉肉吃到飽每位399元的優惠（另加10%清潔費）。不論男女，只要符合條件，就能與親朋好友共享這場韓式饗宴。

圖／取自兩餐粉絲專頁
圖／取自兩餐粉絲專頁

值得注意的是，身分證號碼符合條件的顧客可讓全桌同享優惠，讓聚餐更加划算！此外，各分店詳細優惠辦法以現場公告為準，門市優惠不合併使用，記得提前確認相關規定，確保用餐體驗更加順暢，這個三月，快揪上好姐妹，一起來兩餐品嚐熱騰騰的韓式年糕火鍋，度過專屬妳們的女王節吧。

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兩餐 吃到飽 火鍋

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