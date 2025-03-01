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吃到飽最低只要299元！ 「披薩+炸物吃到飽」藏身北市信義區 15種披薩、自助飲料吧無限供應爽吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝義米蘭Pizza&Pasta - 信義店臉書
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台北竟有高CP值披薩吃到飽，最低只要299元！ 藏身北市信義區ATT 4 FUN信義店的「義米蘭Pizza&Pasta」，主要提供排餐、披薩、義大利麵，搭配多款自助吧吃到飽型式，包含蔬食區、飲料區、點心冰淇淋等，超值無限供應爽吃，連假快揪好友們朝聖！

圖／翻攝義米蘭Pizza&Pasta - 信義店臉書
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吃到飽市場的競爭相當激烈，而「披薩吃到飽」店家，可以說是較為少見！ 台北市信義商圈隱藏著這一家以披薩炸物吃到飽的美食餐廳-義米蘭，根據不同時段採制定不同價位的用餐價格，每人可選擇一份主餐，內用個人價位以所選主餐計價，主餐有義大利麵、燉飯、排餐可以選擇，另外無限供應的部分則有披薩、炸雞腿、炸物，以及8種蔬食沙拉吧、兩種湯品、多種冷熱飲、氣泡飲、霜淇淋等，若喜歡單吃披薩及炸物，也可以不點主餐，最低只要299元就能消費下午茶無限吃到飽。

圖／翻攝義米蘭Pizza&Pasta - 信義店臉書
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圖／翻攝義米蘭Pizza&Pasta - 信義店臉書
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現作手工披薩從廚房現烤完直接到桌邊詢問想吃哪一種，多達15種的多元輪番上陣選擇，包含夏威夷、瑪格莉特、黃金起司，甚至也有創意口味如和風章魚燒、鹹蛋蝦仁、麻辣牛肋等等，而炸物控喜愛的選擇也很多，如微笑薯餅、地瓜薯條、酥炸雞塊雞腿、起司雞塊、炸甜不辣等，讓饕客們大塊朵頤一番。

圖／翻攝義米蘭Pizza&Pasta - 信義店臉書
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此外，多元的自助吧餐點，除了提供生菜沙拉，玉米濃湯、牛筋湯款湯品，現場還有提供可樂機、咖啡熱飲機、茶包，還能來一隻抹茶霜淇淋飯後享用。超CP值的歐風吃到飽餐廳，收費方式平日午餐時段339元、平日下午茶時段299元、平日晚餐時段(16：00後)369元，假日全天則是375元，身高90～129公分兒童收費在109～179元之間，須另加10%服務費。

圖／翻攝義米蘭Pizza&Pasta - 信義店臉書
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圖／翻攝義米蘭Pizza&Pasta - 信義店臉書
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吃到飽 披薩 義大利麵

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