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嘉義「零食界好市多」出事了！ 「疲老闆」爆倒閉 網紅鳳梨受害：將不再惜情

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝鳳梨 吳泓逸、疲老闆臉書
圖／翻攝鳳梨 吳泓逸、疲老闆臉書

嘉義知名零食電商驚傳倒閉！ 擁有千坪店面的零食大賣場「疲老闆」，近來傳出疑似經營不善倒閉的消息，網路流傳有民眾拍到深夜有多輛大貨車到場搬貨畫面引起討論，而日前才剛宣布與疲老闆合作的網紅「鳳梨」也在臉書發文嗆聲，要求業者出面說明。

圖／翻攝Google map
圖／翻攝Google map

被封為「零食界好市多」的疲老闆，以接地氣的直播方式販售各樣零食，不只台灣品牌，連國外糖果、餅乾也一應俱全，價格經濟實惠，甚至在嘉義市西區有千坪大賣場，不少民眾都會到場朝聖購買。

不過，近日網路上卻流傳有大貨車深夜進出倉庫搬貨的畫面，引發網友質疑財務危機和跳票的傳聞。「疲老闆」27日在官方臉書上發文澄清，「為了提供更高品質的服務與更流暢的營運體驗，本公司正在進行內部優化調整。相關作業將於調整完成後恢復正常，敬請安心」然而，28日又再度公告「因目前內部調整，連假期間請大家別撲空。」

圖／翻攝疲老闆臉書
圖／翻攝疲老闆臉書

對此，知名網紅吳泓逸「鳳梨」於2/23、2/25也曾在社群軟體與粉絲分享關於疲老闆的影片，表示零食電商老闆向他抱怨「賣餅乾、糖果利潤很差」，因此他出手幫忙，幫助其增加二手精品的品項。

但隨著跳票傳聞發酵，鳳梨28日下午也在臉書發文，表示「今天如果沒有出面，主動跟我把貨款跟錢（算）清楚的話，我該做什麼動作將不再惜情」。文中未直接點名疲老闆，但有網友詢問「跟4天前的影片有關係嗎？」鳳梨也留言「是的」、「款都沒給我」。

圖／翻攝鳳梨 吳泓逸臉書
圖／翻攝鳳梨 吳泓逸臉書

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