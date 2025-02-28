不輸速食龍頭！等了一年 客美多咖啡「神級方堡」強勢回歸 季節限定「4款蛋糕+2款飲品」跑咖控衝開箱
衝咖啡廳！來自日本名古屋的「客美多咖啡」新品接力登場，超人氣「南蠻炸雞方堡」好評回歸，3月還加碼「4款季節蛋糕」與限定新飲品，令粉絲們期待值拉滿直呼「太棒了！」、「讚讚」。
日本名古屋連鎖「客美多咖啡」強力出擊！去年爆紅的人氣季節單品「南蠻炸雞方堡」重磅回歸，多汁酥脆雞排搭配特製雞蛋沙拉與酸甜南蠻醬，一吃讓人停不下來，成為不少饕客的必點菜單。不僅如此，還有「4款季節蛋糕」將於3/5開賣，有草莓慕斯蛋糕、巧克力波士頓派、伯爵茶奶油蛋糕和香橙乳酪蛋糕等香甜新選擇，甜點控記得手刀開箱！
除了鹹甜新品外，季節限定飲品「焦糖牛奶咖啡」及「巧克力牛奶咖啡」也將同步登場，不論是香濃焦糖醬還是濃醇巧克力，都值得嘗鮮點一輪。
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