228連假開吃！ 「速食+餐廳+咖啡手搖優惠」盤點20間以上 冰淇淋.飲料買一送一、炸雞.披薩半價、優惠券先收下

迎接一連3天的228連假，各式美食優惠開吃！ 幫大家盤點「速食+餐廳+咖啡手搖」20間以上優惠懶人包，包含超商霜淇淋買一送一、連鎖咖啡25元、10元吃薯條、炸雞買一送一、披薩半價、甜甜圈30元等等，也有業者搭上WBC慶祝話題贈好康，趁這波3天連假統統手刀吃起來！

● 麥當勞

3/2前，麥當勞APP限時優惠券，週五、六、日買「超值全餐」送吉事漢堡；單點「蛋捲冰淇淋」特價10元；單點「小薯」特價10元；單點「豬肉滿福堡」加蛋送薯餅；單點「中杯雪碧」、「經典卡布奇諾」買一送一；單點「麥香魚」特價42元等超值優惠，不同時段供應，每券限兌換一次。

圖／麥當勞提供

● 肯德基

即起推出限時加碼優惠，優惠代碼「40650」即可享有經典咔啦雞腿堡第2件3折；優惠代碼「40658」即可享受限時超低優惠價NT$299購買6塊咔啦脆雞+2杯中可樂。

● 達美樂

達美樂慶祝中華隊勝利，即日起至3/2祭出超狂優惠，買任一款大火山披薩，即送大火山披薩，再送大可樂。 另外，一般大披薩同享買一送一優惠，加碼再送大可樂。

圖／達美樂提供

● 必勝客

即日起必勝客外帶比薩享「買大送大、再送大瓶可樂」，披薩口味多達25款選擇，就連最新的「豪牛宴火鍋」都有。

● 漢堡王

即日起至3/31，漢堡王「春季優惠券」包含雙堡超值組、1+1自由配69元等優惠，其中最受歡迎的買一送一，包含「洋蔥圈、薯條、中杯飲料、玉米濃湯、4塊雞塊」等品項。

● 拿坡里披薩.炸雞

即日起至3/4，拿坡里披薩.炸雞只要外帶或內用「6塊炸雞」，就送「小披薩一個」，優惠價只要390元。

圖／拿坡里披薩．炸雞提供

● 三商炸雞

三商炸雞全新「青花椒綜合桶」，自即起至3/19，推出「青花椒綜合桶＋炸雞歡樂桶」超值組合，「1+1」限時特惠399元！

圖／三商炸雞

● 德州美墨炸雞

德州美墨炸雞全門市自2/28起至3/2期間推買一送一，只要來店打卡並Hashtag#我在美墨與中華隊一起前進東京，且消費巨無霸起司肉肉堡，就送紐奧良小薯一份。

圖／德州美墨炸雞提供

● 21風味館

即日起至3/11，21風味館推「香草烤半雞搭烤雞腿」優惠價287元。

● 繼光香香雞

3/2至3/3期間，全台繼光香香雞門市消費，即可享「甜心地瓜球」買一送一。

圖／繼光香香雞提供

● 串燒居酒屋柒息地

自2/28至3/2連假活動期間，到串燒居酒屋柒息地店內內用消費，兩人(含以上)同行送雞腿肉串1串，四人(含以上)同行送鯖魚一份+雞腿肉串1串。

圖／柒息地提供

● 焦糖楓

即日起至3/2，焦糖楓串燒連鎖店祭出「烤雞翅買一送一」45元優惠，一張訂單限購買一組。

● 壽司郎

壽司郎台灣推出全台門市優惠回饋，2/28起至售完為止，開吃「極上鮪魚大腹」特價40元、「生鮭魚」特價1貫35元(數量有限)。

極上鮪魚大腹，限時40元。圖／壽司郎提供

● Mister Donut

即日起至3/2，全台門市推Mister Donut「10入甜甜圈299元」優惠(以39元甜甜圈補差額)，各門市數量有限、售完為止此外，即日起至3/17還有買一送一活動，只要購買黑糖珍珠蕎麥奶茶或是黑糖海鹽奶蓋紅茶，即可免費獲得蜜糖波堤一個。

● COLD STONE

酷聖石COLD STONE也有連假優惠，2/28前可享「中杯以上冰淇淋買1送1」，限送同尺寸且其中1杯須為季節或典藏冰淇淋；3/2前還有「中杯以上冰淇淋第2件50元」優惠，含桶裝冰淇淋，限同尺寸但不含脆餅(皆以價低者為折扣)。

圖／Mister Donut、COLD STONE

● 星巴克

至3/7期間，外送平台foodomo每週三、四、五有「星巴克好友分享日」，凡購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵或摩卡，可享買一送一優惠。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

● 85℃

85℃在2/28當天推一日優惠，全台85℃門市推出大杯咖啡系列同品項享「第二杯25元」優惠價。

圖／85℃

● COMEBUY

COMEBUY即日至2/28祭出外送平台Uber Eats下單優惠，「3大飲品買一送一」，品項有「玉荷冰綠、大麥紅茶、珍珠奶茶」，各品項最多買2送2，單筆最高買6送6。

圖／COMEBUY提供

● 大苑子

大苑子即起至2/28止，使用大苑子APP上標示「跟著邱老闆一起喝優惠券」來兌換飲品，並使用大苑子PAY結帳，可獲一次抽獎機會，有機會抽中 Apple Watch、芭樂檸檬30杯(1名)和春熙柳丁翡翠7杯(3名)。另於2/28至3/2期間到大苑子APP領取連假限定「春熙柳丁翡翠(大杯)優惠券」，單杯即可以59元的優惠價格購得。

圖／大苑子提供

● 康青龍

康青龍即日起至3/11祭出外送平台Uber Eats下單優惠，「4大飲品買一送一」，品項包括「吉嶺冰茶、仙凍黑奶茶、御香鐵觀音、蜜香大吉嶺」。

圖／康青龍提供

● Mr.Wish

Mr.Wish即日起至2/28祭出外送平台foodpanda，可享「大杯茉香綠茶買一送一」優惠，且不限購買杯數。