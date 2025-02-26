早起的動力有了！拉亞漢堡「天空の抹茶」早午餐登場 超爆餡「抹茶乳酪貝果」領軍5款新品 抹茶控「套餐75折」聰明點
抹茶控有早起的動力了！人氣連鎖「拉亞漢堡」攜手日本老字號抹茶名家，全新推出「天空の抹茶」系列早午餐，共有5款超抹經典品項，鹹甜口味到飲品統統滿足，除有獨家優惠價外，還有機會抽中日本靜岡之旅！
曾在Threads上爆紅的「拉亞漢堡」全新力作，本次特邀日本靜岡老字號抹茶名家「小柳津製茶」合作推出「天空の抹茶」系列早午餐，有超級爆漿「天空抹茶乳酪貝果」、鹹甜交織「天空抹茶炸雞芝加哥堡」、吐司控必點「天空抹茶皇后奶油吐司」、外酥內香「天空抹茶可頌」和絲滑「天空抹茶拿鐵」等5款抹茶新品，一早就能品嘗最道地的日式風味。
拉亞「爆漿貝果」再進化，最新「天空抹茶乳酪貝果」能同時吃到抹茶的純粹與濃厚，抹茶岩漿不僅吸睛，入口更是充滿驚喜；炸雞與抹茶的新組合「天空抹茶炸雞芝加哥堡」口感層次豐富，令人愛不釋口；而療癒必喝「天空抹茶拿鐵」更是選用日本靜岡原裝100%抹茶粉，清新回甘，不論點哪款早餐都一定要配上它！
活動部分，使用「Laya NOW」APP點餐，凡單筆消費滿200元（含任一天空抹茶餐點），即有機會抽中日本靜岡之旅，同時於APP下單也享有「天空抹茶拿鐵」獨家優惠價65元（原價70元）。即日起，於外送平台foodpanda點購抹茶聯名系列套餐享75折，Uber Eats則從3/4起享8折優惠。
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