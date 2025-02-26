快訊

中共無預警高屏外海40浬射擊演習 國防部控公然違反國際慣例

士林農會「人頭會員」爭議 檢警調搜索約談18被告

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

早起的動力有了！拉亞漢堡「天空の抹茶」早午餐登場 超爆餡「抹茶乳酪貝果」領軍5款新品 抹茶控「套餐75折」聰明點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

抹茶控有早起的動力了！人氣連鎖「拉亞漢堡」攜手日本老字號抹茶名家，全新推出「天空の抹茶」系列早午餐，共有5款超抹經典品項，鹹甜口味到飲品統統滿足，除有獨家優惠價外，還有機會抽中日本靜岡之旅！

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

天空抹茶乳酪貝果，售價69元。圖／拉亞漢堡提供
天空抹茶乳酪貝果，售價69元。圖／拉亞漢堡提供

曾在Threads上爆紅的「拉亞漢堡」全新力作，本次特邀日本靜岡老字號抹茶名家「小柳津製茶」合作推出「天空の抹茶」系列早午餐，有超級爆漿「天空抹茶乳酪貝果」、鹹甜交織「天空抹茶炸雞芝加哥堡」、吐司控必點「天空抹茶皇后奶油吐司」、外酥內香「天空抹茶可頌」和絲滑「天空抹茶拿鐵」等5款抹茶新品，一早就能品嘗最道地的日式風味。

天空抹茶可頌，售價55元。圖／拉亞漢堡提供
天空抹茶可頌，售價55元。圖／拉亞漢堡提供

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

天空抹茶炸雞芝加哥堡，售價105元。圖／拉亞漢堡提供
天空抹茶炸雞芝加哥堡，售價105元。圖／拉亞漢堡提供

拉亞「爆漿貝果」再進化，最新「天空抹茶乳酪貝果」能同時吃到抹茶的純粹與濃厚，抹茶岩漿不僅吸睛，入口更是充滿驚喜；炸雞與抹茶的新組合「天空抹茶炸雞芝加哥堡」口感層次豐富，令人愛不釋口；而療癒必喝「天空抹茶拿鐵」更是選用日本靜岡原裝100%抹茶粉，清新回甘，不論點哪款早餐都一定要配上它！

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

天空抹茶拿鐵，售價70元。圖／拉亞漢堡提供
天空抹茶拿鐵，售價70元。圖／拉亞漢堡提供

活動部分，使用「Laya NOW」APP點餐，凡單筆消費滿200元（含任一天空抹茶餐點），即有機會抽中日本靜岡之旅，同時於APP下單也享有「天空抹茶拿鐵」獨家優惠價65元（原價70元）。即日起，於外送平台foodpanda點購抹茶聯名系列套餐享75折，Uber Eats則從3/4起享8折優惠。

圖／拉亞漢堡提供
圖／拉亞漢堡提供

拉亞天空抹茶新品組合套餐。圖／拉亞漢堡提供
拉亞天空抹茶新品組合套餐。圖／拉亞漢堡提供

編輯推薦

App 可頌 抹茶 拉亞漢堡 拿鐵 早午餐 炸雞

相關新聞

早起的動力有了！拉亞漢堡「天空の抹茶」早午餐登場 超爆餡「抹茶乳酪貝果」領軍5款新品 抹茶控「套餐75折」聰明點

抹茶控有早起的動力了！人氣連鎖「拉亞漢堡」攜手日本老字號抹茶名家，全新推出「天空の抹茶」系列早午餐。除有獨家優惠價外，還有機會抽中日本靜岡之旅！

中華隊前進經典賽勝利優惠大放送！家樂福多款蔬菜買1送1 美廉社咖啡買2送3

狂賀中華隊晉級，前進世界棒球經典賽，超市、量販、藥妝店也推出勝利優惠與民眾同慶！

達美樂「骰到6」神助攻中華隊！網友湧入留言：居然真的得六分

經過一番苦戰，中華隊終於「甜蜜復仇」擊敗西班牙隊，順利拿到2026世界棒球經典賽門票！而先前應網友許願，而暫時將社群平台...

整理包／狂賀中華隊挺進世界棒球經典賽！「4大超商限時優惠」咖啡、熱狗、麵包讓球迷吃喝滿足

2025世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今晚（2月25日）的附加賽中華隊再度對決強敵西班牙，爭奪A組最後一張經典賽正賽門...

整尾龍蝦77元！王品「9款龍蝦大餐」上桌　再送1200元

愛吃龍蝦嗎？王品集團旗下「享鴨」、「莆田」及「丰禾」推出9道龍蝦大餐，並加碼龍蝦大禮包。活動期間內用多人套餐，即可享龍蝦...

中華隊贏了！達美樂、必勝客推慶祝套餐　焦糖楓買1送1

為支持中華隊「骰到六」，因此限時將經典骰子LOGO改成6點的「達美樂」，針對中華隊順利晉級，即日起至3月2日，推出外帶購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。