20年回憶成絕響！ 基隆咖啡廳「瑪其朵一號店」將熄燈 最終VIP回饋贈草莓盒、蛋糕

20年回憶要掰掰了！ 位於基隆市愛一路的「瑪其朵一號店」咖啡廳，近期傳出即將於3/31熄燈，消息一出，在地顧客們紛紛感到不捨，店家也釋出最後一波感恩VIP消費回饋活動，只要消耗餐券滿額即贈送草莓盒、黑森林蛋糕等回饋，邀老朋友們最後回顧光臨！

圖／翻攝瑪其朵一號店臉書

有網友於在地社團「基隆人日常」po出幾張照片，分享片並寫下「即將成為...回憶」，在地人一眼就能辨識，這間是位於基隆市愛一路上的「瑪其朵一號店」，以供應全天候供應的簡餐、輕食、咖啡、午茶甜點等多元豐富選擇，已營業逾20多年。而店家也在自家臉書粉絲團PO文表示「由於租約到期，瑪其朵咖啡將營業至2025/03/31，瑪其朵餐券敬請於營業時間前使用完畢」。

圖／翻攝基隆人日常臉書社團(網友Eva Zheng分享)

圖／翻攝基隆人日常臉書社團(網友Eva Zheng分享)

在地饕客們得知應有盡有的瑪其朵一號店即將歇業消息後，紛紛表示不捨「好可惜啊」、「真可惜，在基隆開這麼久了」、「好可惜喔，曾經的搶手早餐」、「以後不知去那裏喝午茶了」、「聚餐的地方又減少了」，更多人不捨詢問「還會再找地點重新開嗎？」

營業逾20年的基隆知名咖啡簡餐「瑪其朵」，繼2024年7月份結束二號店後，這回宣布「一號店」也因租約問題即將於2025/3/31畫下句點，店家也特別推出VIP感恩回饋活動，自即起至3/24止，限定使用瑪其朵餐券消費，達1000元贈麻糬杯、1500元贈草莓盒、2000元贈8吋黑森林蛋糕，邀請老主顧們重溫最後機會！