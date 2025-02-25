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一日限定「半價」優惠！ 桃園築間「酸菜魚火鍋」開幕升級吃到飽 30款自助吧蔬食、冰飲品無限供應

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝築間酸菜魚臉書
圖／翻攝築間酸菜魚臉書

一日限定優惠快追！ 「築間酸菜魚」自2024年底陸續有多家分店升級改裝，最新消息為「築間酸菜魚火鍋-桃園成功店」也升級為「個人火鍋＋自助吧任食」形式，並預計於3/1重新開幕，於開幕當天同步祭出超狂「5折優惠」半價任意享用吃到飽

築間酸菜魚。圖／築間提供
築間酸菜魚。圖／築間提供

「築間酸菜魚火鍋」全新推出用餐模式，主打9款特色鍋底，包括招牌酸菜魚湯、開胃酸菜白肉、海派蝦湯等精心熬煮湯底；再任意搭配主餐肉品，包含烏鯉魚、牛、豬、雞腿等肉品，價位約落於400元～480元之間，先選湯底再選主餐，還可以點選加料吃的更豐富。

圖／翻攝築間酸菜魚臉書
圖／翻攝築間酸菜魚臉書

圖／翻攝築間酸菜魚臉書
圖／翻攝築間酸菜魚臉書

特別推薦的是琳瑯滿目升級「自助吧」，超過30種當季新鮮蔬菜、火鍋料、海鮮滑片等食材，供饕客們任意取用，另外還有多款進口解膩飲品、特製冰沙，以及甜點、冰淇淋無限供應，高CP超值選擇不容錯過。

圖／翻攝築間酸菜魚臉書
圖／翻攝築間酸菜魚臉書

重新改裝升級的「築間酸菜魚火鍋－桃園成功店」，將於3/1正式開幕，於開幕日當天17:00至23:00期間，重磅推出全面5折優惠，並採現場候位制，限時為100分鐘用餐時間，想嚐鮮酸菜魚的美味，把握機會衝一波。

圖／翻攝築間酸菜魚臉書
圖／翻攝築間酸菜魚臉書

築間酸菜魚火鍋-桃園成功店

地址：桃園市桃園區成功路一段37號

電話：03-3378200

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吃到飽 火鍋 蔬食 酸菜魚

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