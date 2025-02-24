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江振誠驚喜現身！RAW重新復活　名廚親吐：別具意義

聯合報／ 記者陳穎／即時報導
「謎宴」料理顧問江振誠(左起)、女主角茱莉亞德努納斯、導演何吉瓦格內開心合影。圖／文策院提供
「謎宴」料理顧問江振誠(左起)、女主角茱莉亞德努納斯、導演何吉瓦格內開心合影。圖／文策院提供

台灣連續三年摘下米其林二星、號稱「全台最難訂位」的RAW餐廳知名主廚江振誠，去年無預警宣布引退，RAW也營業至去年12月31日後熄燈。他今天驚喜現身台法合作電影「謎宴」記者會，才知道他不僅擔任片中美食顧問，還把RAW出借當拍攝場景，讓饕客們可以在電影中找回憶。

「謎宴」拍攝橫跨台、法兩地，電影團隊在台灣拍攝長達1個月，足跡遍布台北、高雄、苗栗等地，除台北101、松山文創園區等知名景點外，圓山大飯店也是片中重要場景，甚至江振誠的米其林餐廳 RAW也都是片中取景地。江振誠今天出席電影記者會，透露自己不僅擔綱餐點顧問，電影為求精準還原，更選在自己創立的RAW取景，就連許多員工也都參與拍攝，他表示：「認為能夠把 RAW作為餐廳運作的模樣給保留下來，甚是能夠透過大銀幕讓更多人看見，對我來說別具意義。」

「謎宴」是文策院與法國大型製作公司Cinéfrance Studios共同合作，今天更一起簽署合作備忘錄，並邀來致力於台、法文化交流的法國在台協會主任龍燁一同見證。該片導演是曾以「印度支那」拿下奧斯卡最佳外語片的法國名導何吉瓦格內，暌違11年的新作選擇落腳台灣拍攝，他直呼很榮幸，女主角茱莉亞德努納斯則在片中和林哲熹飾演的年輕主廚連也有多場對手戲，讓她直呼：「很有趣，完全不同的體驗！」電影「謎宴」4月18日在台上映。

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