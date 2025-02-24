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一口咬下都是肉！肯德基「雙層咔啦肉霸堡」要來了 還未開賣就被敲碗：拜託常駐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
參考示意圖，非新品圖。圖／摘自KFC Singapore IG
參考示意圖，非新品圖。圖／摘自KFC Singapore IG

這款漢堡沒有麵包！在日韓、新加坡等地熱賣的肯德基「雙層咔啦肉霸堡」即將登陸台灣，主打以香脆「咔啦雞腿排」取代麵包，雖說是熱量炸彈，但偶爾放縱一下也是可以的！

圖／摘自KFC Korea IG
圖／摘自KFC Korea IG

終於要來了！肯德基「雙層咔啦肉霸堡」風靡海外，用兩塊多汁咔啦雞腿排取代麵包，夾入黃金薯餅、墨西哥莎莎醬和起司片，超邪惡的組合依舊擁有大批支持者。網傳將於2月底或3月初開賣，確切上市日期以肯德基官方公告為準。

不少網友看到登台消息後，紛紛表示「必須去吃爆」、「有夠欠吃」、「感覺會肥死 但絕對值得」、「拜託常駐 真的超愛」。

新加坡肯德基也曾推出雙層卡啦雞夾比利時鬆餅。圖／摘自KFC Singapore IG
新加坡肯德基也曾推出雙層卡啦雞夾比利時鬆餅。圖／摘自KFC Singapore IG

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新加坡 漢堡 炸雞 肯德基 麵包

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