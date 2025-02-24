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添好運「港點吃到飽」再加開！平日午茶限定 「666元放題」吃回本 這家能爽吃到3月底
添好運「點心放題」再加開！繼桃園、台中、高雄後，添好運期間限定「港點吃到飽」加開台南門市，90分鐘多道經典港味任你吃，每人666元（另計10%服務費），吃夠本超輕鬆。
千呼萬喚加碼了！添好運感恩回饋「港點吃到飽」再加一城市，即日起至3/31，平日14:00-17:00午茶時段限定，於台南新天地店提供90分鐘點心放題方案，每人只要666+10%元，即享蒸點、煎/炸點、經典主食與甜品無限吃。
值得注意的是，台南新天地店點心放題每日限20組，暫不開放網路及電話訂位，活動在每日13:30起發放號碼牌，想爽嗑港點的朋友記得提早去排隊喔！
添好運 90分鐘點心放題 台南新天地店
活動期間：2025/2/24～3/31 平日限定
活動時間：14:00-17:00（最後點餐時間16:30）
餐費：每人666+10%元
注意事項：每日20組；暫不提供網路及電話訂位，每日13:30起發放號碼牌；更多詳情以店內公告為準
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