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自私漢堡「開心果系列」登場！乳酪炭焙漢堡×蜂巢奶昔 限時搶吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／自私漢堡提供
圖／自私漢堡提供

台北人氣漢堡品牌「自私漢堡」推出期間限定開心果系列，以濃郁堅果香氣結合炭焙乳酪風味，打造全新美食體驗。主打「乳酪炭焙開心果漢堡」與「蜂巢開心果奶昔」，為味蕾帶來驚喜。

圖／自私漢堡提供
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乳酪炭焙開心果漢堡選用Choice等級牛排漢堡肉，搭配熔岩乳酪與滿滿開心果醬，口感濃郁，炭焙香氣與堅果風味完美融合。蜂巢開心果奶昔則將滑順開心果奶昔混合手工蜂巢糖霜，再加上酥脆椪糖，甜而不膩，層次豐富，讓人一試成主顧。

圖／自私漢堡提供
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開心果系列自即日起至6月8日限時販售，乳酪炭焙開心果漢堡單點330元，蜂巢開心果奶昔220元，內用可選擇開心果獨享套餐（漢堡＋小點＋飲料）優惠價400元，加價140元可升級蜂巢開心果奶昔。歡迎前往自私漢堡（地址：台北市信義區莊敬路180號），品味這場開心果盛宴。

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