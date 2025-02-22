阿嬤怕你餓！ 韓式嫩豆腐鍋吃到飽「學生、長者399元」證件優惠 30種韓國料理供應、滿滿牛豬雞無限爽吃

阿嬤就是怕你餓！ 全台獨創韓鍋料理吃到飽「江陵阿嬤강릉할매」，即日起推出證件優惠「399元吃到飽」，凡是「學生、60歲以上長者」身份資格，都能享有90分鐘內的用餐時間無限享用的爽吃優惠！

圖／翻攝江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店臉書

圖／翻攝江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店臉書

主打韓鍋料理的「江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽」，供應多達30種以上的韓式料理、韓國嫩豆腐鍋、韓式小菜風味為主的餐廳，除了可任選廣受好評的牛肉、豬肉、海鮮的韓式嫩豆腐鍋，自助吧更有各式經典小菜，例如菜包肉、辣炒牛豬肉、韓式炸雞、炸魚排、韓式拌飯等，更令人驚豔的是，包含主餐的嫩豆腐鍋及各種韓式料理和小菜，都是無限續吃！最後再以黑糖花生豆腐花及韓式水果花菜等甜點做收尾。

圖／翻攝江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店臉書

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最新出示證件優惠「學生限定399元吃到飽」、「60歲以上長者」也能同享此優惠，供應滿滿的牛、豬、雞肉食材，讓大家盡情品嚐，就像是像是去到阿嬤家，阿嬤覺得你餓，江陵阿嬤這裡要把你餵飽飽的概念！須注意的是，參加者需憑有效學生證或身分證件，並支付10%的清潔費。

圖／翻攝江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店臉書

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江陵阿嬤강릉할매韓鍋料理吃到飽-西門店

地址：台北市萬華區西寧南路123號4樓 (西門町TiT大樓4樓/唐吉訶德樓上)

電話：02-23310501