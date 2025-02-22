「煙波大飯店 X 軟食力」重磅聯名推台式漢堡與廣島炸牡蠣 全台8間都吃得到
要吃好吃的早餐這裡有！煙波大飯店「煙波早堂」攜手人氣品牌，這次與台北知名早餐名店「軟食力」合作，推出期間限定「扛棒尚好饅力堡」，即日起至6月30日，全台八間煙波據點同步供應，讓住客輕鬆享受台式經典早餐的新風貌。
「扛棒尚好饅力堡」以黑糖饅頭為基底，結合香脆老油條碎、濃郁起司與嫩煎豬排，層層堆疊出豐富口感，再搭配厚實九層塔蛋與鹹甜交織的肉鬆，每一口都充滿台灣味。而除了這款人氣台式漢堡，3月至5月期間更推出「廣島炸牡蠣」，五顆特價199元，選用日本廣島直送牡蠣，外皮金黃香酥，搭配主廚特製塔塔醬，為早餐增添鮮美滋味。
「軟食力」創立於2017年，隱身台北行天宮巷弄，以復古文青風格與堅持手工現做吸引無數饕客，更於2024年榮獲米其林必比登推薦。這次與煙波早堂攜手，將獨具特色的台式漢堡帶進飯店餐桌，為旅客的早餐增添一份儀式感。即日起至6月30日，全台煙波大飯店同步供應，快來品嚐這場台式美味盛宴！
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