「煙波大飯店 X 軟食力」重磅聯名推台式漢堡與廣島炸牡蠣 全台8間都吃得到

韓國話題實境料理節目《黑白大廚》去年掀起的美食風潮，現在台灣也能嚐到！「開飯川食堂」攜手節目明星主廚鄭智善，將節目中的經典美味帶到餐桌上，推出兩款期間限定聯名料理——「麻辣奶油金絲蝦球」與「鳥巢焦糖南瓜布丁」，讓台灣饕客也能感受這股韓式創意料理的魅力！

2025-02-21 11:29