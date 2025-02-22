快訊

來台逛夜市！陸客大推1經典美食「每晚都吃」 老饕：必加這一味

婚前婆家開「離譜條件」 還想蹭媳的公務員福利 結局反轉網友推爆

毒販在學生餐廳面交大麻？東吳大學澄清：買家賣家都非師生

「煙波大飯店 X 軟食力」重磅聯名推台式漢堡與廣島炸牡蠣 全台8間都吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／煙波國際觀光集團提供
圖／煙波國際觀光集團提供

要吃好吃的早餐這裡有！煙波大飯店「煙波早堂」攜手人氣品牌，這次與台北知名早餐名店「軟食力」合作，推出期間限定「扛棒尚好饅力堡」，即日起至6月30日，全台八間煙波據點同步供應，讓住客輕鬆享受台式經典早餐的新風貌。

圖／煙波國際觀光集團提供
圖／煙波國際觀光集團提供

「扛棒尚好饅力堡」以黑糖饅頭為基底，結合香脆老油條碎、濃郁起司與嫩煎豬排，層層堆疊出豐富口感，再搭配厚實九層塔蛋與鹹甜交織的肉鬆，每一口都充滿台灣味。而除了這款人氣台式漢堡，3月至5月期間更推出「廣島炸牡蠣」，五顆特價199元，選用日本廣島直送牡蠣，外皮金黃香酥，搭配主廚特製塔塔醬，為早餐增添鮮美滋味。

圖／煙波國際觀光集團提供
圖／煙波國際觀光集團提供

圖／煙波國際觀光集團提供
圖／煙波國際觀光集團提供

「軟食力」創立於2017年，隱身台北行天宮巷弄，以復古文青風格與堅持手工現做吸引無數饕客，更於2024年榮獲米其林必比登推薦。這次與煙波早堂攜手，將獨具特色的台式漢堡帶進飯店餐桌，為旅客的早餐增添一份儀式感。即日起至6月30日，全台煙波大飯店同步供應，快來品嚐這場台式美味盛宴！

圖／煙波國際觀光集團提供
圖／煙波國際觀光集團提供

編輯推薦

文青 早餐 漢堡 豬排

相關新聞

阿嬤怕你餓！ 韓式嫩豆腐鍋吃到飽「學生、長者399元」證件優惠 30種韓國料理供應、滿滿牛豬雞無限爽吃

韓式愛好者快衝！全台獨創韓鍋料理吃到飽「江陵阿嬤강릉할매」，主打超過30款韓式料理、韓國嫩豆腐鍋無限吃

「煙波大飯店 X 軟食力」重磅聯名推台式漢堡與廣島炸牡蠣 全台8間都吃得到

要吃好吃的早餐這裡有！煙波大飯店「煙波早堂」攜手人氣品牌，這次與台北知名早餐名店「軟食力」合作，推出期間限定「扛棒尚好饅力堡」，即日起至6月30日，全台八間煙波據點同步供應，讓住客輕鬆享受台式經典早餐的新風貌。

中華隊首戰吞敗不氣餒！全家限時推「指定商品最低買1送1起」　OKmart「買指定泡麵送雞蛋」

2025世界棒球經典賽資格賽今天（2月21日）開打，中華隊首戰以5：12輸給西班牙隊，雖然球迷們內心難免失落，不過超商再...

對中身分證號「和牛套餐5折」！高雄福華鍋物限時優惠

身分證對對碰又來了！高雄福華大飯店頂樓Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠，對中指定數字、最高可享A5日本和牛套餐...

德州鮮切牛排「無牛季」吃貨投票 4月爽享「買1送1」

台灣一直以來都有許多不吃牛肉的「無牛族」，為了讓無牛族們也能無後顧之憂地踏入牛排餐廳，Texas Roadhouse德州...

「開飯川食堂」×《黑白大廚》鄭智善主廚推2款限定料理！「拔絲」美味重現

韓國話題實境料理節目《黑白大廚》去年掀起的美食風潮，現在台灣也能嚐到！「開飯川食堂」攜手節目明星主廚鄭智善，將節目中的經典美味帶到餐桌上，推出兩款期間限定聯名料理——「麻辣奶油金絲蝦球」與「鳥巢焦糖南瓜布丁」，讓台灣饕客也能感受這股韓式創意料理的魅力！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。