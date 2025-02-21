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「黑白大廚」來了！鄭智善謀寶島開餐廳 證實錄台節目
鄭智善因參與Netflix「黑白大廚：料理階級大戰」名氣暴漲，她在節目上展現「拔絲」廚藝，打響「港式點心女王」稱號，也很有觀眾緣，最近她決定來台發展，除了將參與三立的美食實境秀，未來也有可能在台灣開餐廳，拓展廚藝料理市場。
她曾赴中國揚州大學學習中餐廚藝，會說一些中文，昨（20）日媒體見面會上透露很喜歡台灣，笑說：「很開心能來台灣發展，也希望有機會在台灣開餐廳，非常謝謝大家。」她來過台灣多次，很喜歡吃原味蛋餅，也覺得自助餐很特別，有各式菜色，因為韓國少見，會回想起學生時期在中國念書的情景。
鄭智善白手起家，看似性格強硬，其實心地很柔軟，台灣經紀人透露，過去有不少單位想與鄭智善合作，但不知如何接洽，現在她們主動出擊，要讓更多人知道鄭智善想在台灣發展的決心。
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