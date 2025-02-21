快訊

經典賽／中華隊打線出爐！陳重羽扛2棒DH 前面衝出去

林岱樺涉助理費案！賴清德同感驚訝 強調絕不讓政治介入司法

高雄行人地獄…2車先撞後輾 死者是熱心特搜女義消

聽新聞
0:00 / 0:00

「開飯川食堂」×《黑白大廚》鄭智善主廚推2款限定料理！「拔絲」美味重現

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／開飯川食堂提供
圖／開飯川食堂提供

韓國話題實境料理節目《黑白大廚》去年掀起的美食風潮，現在台灣也能嚐到！「開飯川食堂」攜手節目明星主廚鄭智善，將節目中的經典美味帶到餐桌上，推出兩款期間限定聯名料理——「麻辣奶油金絲蝦球」與「鳥巢焦糖南瓜布丁」，讓台灣饕客也能感受這股韓式創意料理的魅力！

圖／開飯川食堂提供
圖／開飯川食堂提供

味蕾大爆發！麻辣×奶香的奇蹟搭配。想挑戰麻辣與奶香的完美結合？「麻辣奶油金絲蝦球」將鮮甜蝦球包裹濃郁奶油醬，再佐以微麻花椒點綴，酥脆金黃的外皮與層次豐富的內餡，每一口都讓人欲罷不能，絕對是重口味愛好者的心頭好！

圖／開飯川食堂提供
圖／開飯川食堂提供

甜點控集合！「鳥巢焦糖南瓜布丁」美得像藝術品。這次的聯名甜點不只是好吃，更是視覺享受。「鳥巢焦糖南瓜布丁」運用經典拔絲工藝，將熱糖漿拉成細緻金絲，輕盈地點綴在香濃細滑的南瓜布丁上。焦糖香氣與綿密口感交織，每一口都是極致享受，讓人不禁拍照打卡再開吃！

圖／開飯川食堂提供
圖／開飯川食堂提供

限時供應！這兩款話題聯名美食將於2月20日正式開賣，全台「開飯川食堂」內用限定，每日限量供應，販售至4月30日止，售完為止！快揪朋友一起來開飯，嚐嚐這場來自韓國的味蕾風暴吧！

圖／開飯川食堂提供
圖／開飯川食堂提供

編輯推薦

創意料理 布丁 拔絲 甜點 饕客

相關新聞

對中身分證號「和牛套餐5折」！高雄福華鍋物限時優惠

身分證對對碰又來了！高雄福華大飯店頂樓Smile One精緻涮涮鍋推出身分證優惠，對中指定數字、最高可享A5日本和牛套餐...

德州鮮切牛排「無牛季」吃貨投票 4月爽享「買1送1」

台灣一直以來都有許多不吃牛肉的「無牛族」，為了讓無牛族們也能無後顧之憂地踏入牛排餐廳，Texas Roadhouse德州...

「開飯川食堂」×《黑白大廚》鄭智善主廚推2款限定料理！「拔絲」美味重現

韓國話題實境料理節目《黑白大廚》去年掀起的美食風潮，現在台灣也能嚐到！「開飯川食堂」攜手節目明星主廚鄭智善，將節目中的經典美味帶到餐桌上，推出兩款期間限定聯名料理——「麻辣奶油金絲蝦球」與「鳥巢焦糖南瓜布丁」，讓台灣饕客也能感受這股韓式創意料理的魅力！

WBC資格賽量販推應援優惠 零食飲料買1送1 家樂福限時4天滿額9折

世界棒球經典賽資格賽即將熱血開打，為了與球迷共同為TEAM TAIWAN加油，愛買量販、家樂福都推出應援商品優惠，邀請球...

國際名廚江振誠再登場 新火鍋品牌Bon Broth進駐獅城

國際名廚江振誠（Andre Chiang）雖宣告於2024年底自RAW引退，但僅限退出第一線工作，仍活躍於餐飲界。他與新...

吃泰菜抽曼谷機加酒！桃園大溪威斯汀3泰廚登台獻藝

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店於3月1日至6月1日首度推出「泰繽紛」威斯汀泰國美食祭，邀請萬豪國際集團五星級姐妹酒店曼谷素萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。