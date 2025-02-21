「開飯川食堂」×《黑白大廚》鄭智善主廚推2款限定料理！「拔絲」美味重現

韓國話題實境料理節目《黑白大廚》去年掀起的美食風潮，現在台灣也能嚐到！「開飯川食堂」攜手節目明星主廚鄭智善，將節目中的經典美味帶到餐桌上，推出兩款期間限定聯名料理——「麻辣奶油金絲蝦球」與「鳥巢焦糖南瓜布丁」，讓台灣饕客也能感受這股韓式創意料理的魅力！

圖／開飯川食堂提供

味蕾大爆發！麻辣×奶香的奇蹟搭配。想挑戰麻辣與奶香的完美結合？「麻辣奶油金絲蝦球」將鮮甜蝦球包裹濃郁奶油醬，再佐以微麻花椒點綴，酥脆金黃的外皮與層次豐富的內餡，每一口都讓人欲罷不能，絕對是重口味愛好者的心頭好！

圖／開飯川食堂提供

甜點控集合！「鳥巢焦糖南瓜布丁」美得像藝術品。這次的聯名甜點不只是好吃，更是視覺享受。「鳥巢焦糖南瓜布丁」運用經典拔絲工藝，將熱糖漿拉成細緻金絲，輕盈地點綴在香濃細滑的南瓜布丁上。焦糖香氣與綿密口感交織，每一口都是極致享受，讓人不禁拍照打卡再開吃！

圖／開飯川食堂提供

限時供應！這兩款話題聯名美食將於2月20日正式開賣，全台「開飯川食堂」內用限定，每日限量供應，販售至4月30日止，售完為止！快揪朋友一起來開飯，嚐嚐這場來自韓國的味蕾風暴吧！