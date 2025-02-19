瘋棒球喝星冰樂相挺！ 星巴克集氣大杯飲料「買一送一」、21Plus「熱血7折」吃烤半雞
瘋棒球美食相挺！ 即將迎接世界棒球經典賽資格賽在台北大巨蛋開打，除了超商為中華隊球員祭出優惠，還有各大速食優惠、飯店buffet優惠相挺，連星巴克也推出限時1日集氣大杯飲料「買一送一」、21Plus則是「熱血7折」吃烤半雞組合餐，邀球迷們共同來集氣！
祝福中華隊強棒出擊！星巴克於2/21(五)祭出「一起集氣 好友分享日」活動，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一，星冰樂也可享優惠。
提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，但不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
21Plus則推出經典美食與全民一同瘋體育！ 即日起至3/11，凡至21Plus門市即可享有指定餐組7折優惠，購買「21香草烤半雞配21香草烤雞腿」，優惠價287元(原價410元)，或單人獨享「21香草烤雞腿配香脆炸雞」，優惠價140元(原價200元)，繼續在2025年以美味的21香草烤雞，與民眾一同擁抱熱血棒球！
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