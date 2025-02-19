WBCQ棒球門票優惠！ 六福萬怡「敘日Buffet」爽吃南洋美食999元　假日再享松葉蟹腳吃到飽

Buffet優惠來了！台北喜來登大飯店自助餐廳「十二廚」以豐富多樣的美食和高品質料理，成為饕客心中吃到飽的首選。今年春季，「十二廚」推出期間限定的超值優惠，即日起至3月31日，於週一至週三午、晚餐時段，用餐滿四人即可享有「1人免費」的驚喜優惠，相當於75折的優惠力度，是親友聚餐、同事聯誼的最佳選擇，讓顧客在品嚐頂級美食的同時，也能感受到荷包無負擔的快樂。

2025-02-19 12:01