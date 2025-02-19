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WBCQ棒球門票優惠！ 六福萬怡「敘日Buffet」爽吃南洋美食999元　假日再享松葉蟹腳吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北六福萬怡酒店提供
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中華隊旋風再起！台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳響應本月2025 WBCQ棒球經典賽資格賽開打，自即起至2月底推出「門票用餐優惠」，凡出示2025台韓國際交流熱身賽或WBCQ經典賽資格賽門票，於平日午晚餐用餐均享成人優惠價999元，若假日用餐則享優惠價1,299元，再免收一成服務費！

圖／台北六福萬怡酒店提供
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同場加映，敘日Buffet於即日起至4/15，推出全新主題菜色「星馬奇遇」南洋料理，數十道新加坡與馬來西亞美饌及特色飲品輪番上陣，必吃星馬經典菜包含「新加坡咖喱魚」有印度咖哩的辣，搭新加坡咖哩加入羅旺子醬偏酸，並會加入香甜椰奶軟化辛香。「金不換沙嗲蛋黃蝦」使用鹹香的鴨蛋黃拌入香氣濃厚的沙嗲醬中，在沾裹在鮮蝦上酥炸，並搭配蒜香、與炸過的九層塔。還有「星洲胡椒螃蟹」選用現磨的香氣馥郁黑白胡椒，烹煮過程使胡椒的辛香風味更為突出濃郁。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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圖／台北六福萬怡酒店提供
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即日起「星馬奇遇」南洋美食主題餐檯，除了收錄多道新加坡與馬來西亞道地美饌，嚐得到檳城福建蝦湯麵、Nasi Lemak 椰漿飯、煎蕊摩摩喳喳甜點等，並加碼海鮮檯不分平假日都能暢吃北海道生食級干貝、蒸烤牡蠣，假日再加碼享受「醋蔥漬生蠔」與鮮甜「松葉蟹腳吃到飽」。

圖／台北六福萬怡酒店提供
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另外，日式豬排專賣「福勝亭」為迎WBC世界棒球經典賽資格賽開打，特別推出截圖優惠，活動期間憑截圖即享「定食買一送一」。2/27前，出示活動畫面即可享買「開運豬排定食+胡麻玉米筍*1+和風豆腐*1+飲料*2」免費贈「鮮嫩炸雞柳定食」乙份，總價只要399元（原價610元），省荷包的同時也能爽爽吃飽飽。

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Buffet 六福萬怡 敘日

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