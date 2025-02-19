台北喜來登「十二廚」4人同行1人免費！加碼「松葉蟹腳吃到飽」海鮮控快衝

Buffet優惠來了！台北喜來登大飯店自助餐廳「十二廚」以豐富多樣的美食和高品質料理，成為饕客心中吃到飽的首選。今年春季，「十二廚」推出期間限定的超值優惠，即日起至3月31日，於週一至週三午、晚餐時段，用餐滿四人即可享有「1人免費」的驚喜優惠，相當於75折的優惠力度，是親友聚餐、同事聯誼的最佳選擇，讓顧客在品嚐頂級美食的同時，也能感受到荷包無負擔的快樂。

圖／台北喜來登大飯店提供

此次優惠活動特別加碼饕客最愛的「松葉蟹腳吃到飽」，讓人盡情享受蟹肉的鮮甜與飽滿口感。愛吃肉的客人則不可錯過「爐烤美國肋眼牛肉」和「鐵板牛排」，外皮香酥、肉質鮮嫩多汁，每一口都充滿極致肉香。生魚片愛好者還能品嚐「爆盛豪華海鮮船」，鮭魚、鮪魚、干貝等高級生魚片應有盡有。嗜辣的饕客可挑戰「新加坡辣炒蟹」，濃郁醬汁搭配蟹肉，風味十足，並可無限暢飲ASAHI生啤酒，絕對滿足味蕾。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

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配合春季浪漫氛圍，「十二廚」特別推出「櫻花祭甜點」，包括粉嫩夢幻的「櫻花霜淇淋」、Q彈麻糬皮包裹紅豆餡的「春櫻紅豆大福」，以及入口即化的「櫻花輕乳酪蛋糕」，讓甜點控一嚐就上癮。此次「4人同行1人免費」優惠活動，平日午餐每位1,490元、晚餐每位1,590元（均加收10%服務費），想要體驗美食饗宴的顧客千萬別錯過。