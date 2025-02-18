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福勝亭「定食買1送1」！招牌必點「定食+小菜+飲料喝到飽」只要200元 倒數10天要搶吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
餐點示意圖／福勝亭提供
餐點示意圖／福勝亭提供

福勝亭定食買一送一！繼情人節後，日式豬排專賣「福勝亭」為迎WBC世界棒球經典賽資格賽開打，特別推出「定食買一送一」的指定優惠，美味定食、開胃小菜和飲料雙人同享400元有找！

圖／福勝亭提供
圖／福勝亭提供

WBC世界棒球經典賽資格賽即將開打，日式豬排專賣「福勝亭」特別推出截圖優惠，活動期間憑截圖即享「定食買一送一」。2/27前，出示活動畫面即可享買「開運豬排定食+胡麻玉米筍*1+和風豆腐*1+飲料*2」免費贈「鮮嫩炸雞柳定食」乙份，總價只要399元（原價610元），省荷包的同時也能爽爽吃飽飽。

想使用優惠開吃要注意，記得在結帳時出示截圖畫面，活動限內用、外帶，外送平台不適用。更多詳請以各門店現場為準。

活動期間至福勝亭出示此截圖畫面即享該優惠。圖／福勝亭提供
活動期間至福勝亭出示此截圖畫面即享該優惠。圖／福勝亭提供

活動期間至福勝亭出示此截圖畫面即享該優惠。圖／福勝亭提供
活動期間至福勝亭出示此截圖畫面即享該優惠。圖／福勝亭提供

福勝亭 指定優惠「定食買一送一」

優惠期間：即日起～2025/2/27

活動內容：買開運豬排定食+胡麻玉米筍*1+和風豆腐*1+飲料*2，免費贈鮮嫩炸雞柳定食，特價399元（原價610元）

注意事項：請於結帳時出示截圖畫面；限內用、外帶，外送平台不適用；套餐為固定品項，不得換菜

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