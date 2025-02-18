福勝亭「定食買1送1」！招牌必點「定食+小菜+飲料喝到飽」只要200元 倒數10天要搶吃
福勝亭定食買一送一！繼情人節後，日式豬排專賣「福勝亭」為迎WBC世界棒球經典賽資格賽開打，特別推出「定食買一送一」的指定優惠，美味定食、開胃小菜和飲料雙人同享400元有找！
WBC世界棒球經典賽資格賽即將開打，日式豬排專賣「福勝亭」特別推出截圖優惠，活動期間憑截圖即享「定食買一送一」。2/27前，出示活動畫面即可享買「開運豬排定食+胡麻玉米筍*1+和風豆腐*1+飲料*2」免費贈「鮮嫩炸雞柳定食」乙份，總價只要399元（原價610元），省荷包的同時也能爽爽吃飽飽。
想使用優惠開吃要注意，記得在結帳時出示截圖畫面，活動限內用、外帶，外送平台不適用。更多詳請以各門店現場為準。
福勝亭 指定優惠「定食買一送一」
優惠期間：即日起～2025/2/27
活動內容：買開運豬排定食+胡麻玉米筍*1+和風豆腐*1+飲料*2，免費贈鮮嫩炸雞柳定食，特價399元（原價610元）
注意事項：請於結帳時出示截圖畫面；限內用、外帶，外送平台不適用；套餐為固定品項，不得換菜
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言