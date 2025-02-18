吉野家 X 鬼滅之刃最強聯名！不只有限定帆布袋，還有「牛丼買1送1」優惠
吉野家最強聯名！吉野家攜手超人氣動漫《鬼滅之刃》，推出限量聯名輕巧帆布袋，A4大小設計，無論是逛街還是購物都輕便實用。時尚簡約的款式，讓你走在潮流尖端，隨手一提就成為街頭亮點！每個僅售160元，數量有限，售完即止，快到吉野家搶購這款必備單品。
鬼滅全集中套餐＆聯名VIP卡限時登場。不僅如此，3月1日起，吉野家還推出「鬼滅全集中套餐」，內含牛丼／豚丼、茶碗蒸與檸檬紅茶，還加碼贈送「鬼滅之刃陶瓷碗」及「聯名VIP卡」。持聯名VIP卡於4月1日至4月30日期間至全台門市消費，即可享單筆９折優惠，讓粉絲們用美味餐點度過愉快春天。
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