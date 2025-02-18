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吉野家 X 鬼滅之刃最強聯名！不只有限定帆布袋，還有「牛丼買1送1」優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自吉野家臉書粉專
圖／取自吉野家臉書粉專

吉野家最強聯名！吉野家攜手超人氣動漫《鬼滅之刃》，推出限量聯名輕巧帆布袋，A4大小設計，無論是逛街還是購物都輕便實用。時尚簡約的款式，讓你走在潮流尖端，隨手一提就成為街頭亮點！每個僅售160元，數量有限，售完即止，快到吉野家搶購這款必備單品。

鬼滅之刃帆布袋，共2款造型，隨機出貨，加購價160元。圖／吉野家提供
鬼滅之刃帆布袋，共2款造型，隨機出貨，加購價160元。圖／吉野家提供

鬼滅全集中套餐＆聯名VIP卡限時登場。不僅如此，3月1日起，吉野家還推出「鬼滅全集中套餐」，內含牛丼／豚丼、茶碗蒸與檸檬紅茶，還加碼贈送「鬼滅之刃陶瓷碗」及「聯名VIP卡」。持聯名VIP卡於4月1日至4月30日期間至全台門市消費，即可享單筆９折優惠，讓粉絲們用美味餐點度過愉快春天。

3月1日起將推出「全集中套餐」附鬼滅之刃陶瓷碗再送VIP卡，各2款隨機發貨，售完即止。圖／吉野家提供
3月1日起將推出「全集中套餐」附鬼滅之刃陶瓷碗再送VIP卡，各2款隨機發貨，售完即止。圖／吉野家提供

UberEats外送限定買一送一超值優惠。在家也能享用吉野家美味！即日起至2月25日，透過UberEats點購指定５款人氣餐點，包括「鮮蔥溫泉蛋牛丼」、「牛丼」、「鮮燙高麗菜」、「金黃玉米粒」和「蘋果汁」，就能享買一送一超值優惠。特別推薦牛丼搭配蘋果汁，百元有找還超飽足！立即行動，不要錯過這波限時優惠！

吉野家以牛丼為招牌特色。圖／愛合購提供
吉野家以牛丼為招牌特色。圖／愛合購提供

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