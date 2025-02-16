添好運「666元港點吃到飽」！精選必點35道港味任你吃　「指定3門市」平日限定　這家能訂位、免排隊中午就開吃

添好運變吃到飽！著名連鎖香港點心專賣「添好運」回饋消費者，特別於指定門市推出「90分鐘點心放題」，期間限定至2月底，每人666元，冰火菠蘿、晶瑩蝦餃、鮮蝦腐皮捲等必吃點心統統無限續。

圖／添好運台灣粉專

曾連獲12年米其林一星肯定的港點專賣「添好運」最新於全台3家門店推出「90分鐘點心放題」，2/17至2/27平日限定，於指定時段用餐每人只要666元（另計10%服務費），即享主食、蒸點、煎/炸點、甜點及飲品等多達35道經典港味吃到飽。

圖／添好運台灣粉專

圖／添好運台灣粉專

圖／添好運台灣粉專

限時放題活動指定門店除桃園站前店、台中JMall店外，緊急加開高雄富民店，不同的是，桃園站前店、台中JMall店優惠時段為14:00-17:00，而高雄富民店則是11:00-17:00。此外，桃園站前店、台中JMall店以現場候位為主，高雄富民店則有開放電話預約，線上訂位記得備註吃到飽方案。更多詳情以各店公告為準。

添好運放題菜單，限定3門市皆同。圖／添好運提供

添好運 「90分鐘點心放題」活動資訊

活動期間：2/17～2/27之平日限定

優惠門市與時段：【桃園站前店、台中JMall店】14:00-17:00；【高雄富民店】11:00-17:00

收費方式：每位666元+10%服務費

注意事項：最後點餐時間16:30；用餐時間90分鐘；該活動不與其他優惠合併使用

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