才開業逾一年！板橋這間「港點吃到飽」要掰了 老饕曝「這2點」是致命傷

吃到飽少一間！知名港式飲茶吃到飽「晶匯點」發布最新公告，預計在3/2畫下休止符，無預警宣布歇業消息引發網友討論，紛紛表示「好可惜 一開始還蠻不錯的」、「還沒吃就關了」。

才開業剛滿一年，板橋吃到飽「晶匯點港式飲茶」宣布，因品牌轉型營運規劃，將於3/2畫下休止符，同時邀請顧客在此前再訪用餐留下美好回憶。

該歇業消息也傳到饕客社團，有人覺得太突然，也有人指出「品項銳減」、「變來變去」等是其致命傷，在競爭激烈的吃到飽市場裡，CP值相較之下不是特別高。

值得注意的是，餐廳方提醒，若尚持有未使用之貴賓招待贈品券，記得於3/2前到店內用。