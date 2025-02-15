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吃不消！ 國民美食價格齊喊漲 「君悅排骨」全面漲10元、「金園排骨飯」加5元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自君悅排骨
圖／取自君悅排骨

吃不消了！ 國民美食「排骨飯」價格齊喊漲，日前「金園排骨」宣布從2月起價格微調，排骨飯漲到145元，而近日知名老店「君悅排骨」也宣布，排骨酸菜飯漲價10元，另三款雞腿酸菜飯、魚排酸菜飯、牛腩飯更是從190元漲到200元，過去僅要銅板價的國民美食排骨飯已不復存在。

圖／翻攝君悅排骨臉書
圖／翻攝君悅排骨臉書

創立於1988年的知名排骨品牌君悅排骨宣布全面調漲售價，全台有12家分店、超過36年歷史的老店，因應原物料上漲，決定將各品項調漲10元。其中，燙青菜、各式小菜皆調漲5元，排骨酸菜飯從170元調整至180元，而雞腿酸菜飯、魚排酸菜飯、牛腩飯更是從190元直接漲到了200元，讓不少民眾直呼「吃不消」！

君悅排骨的招牌排骨酸菜飯。圖／取自君悅排骨
君悅排骨的招牌排骨酸菜飯。圖／取自君悅排骨

另一家位於西門町萬年大樓B1的「金園排骨」日前則宣布今年2/1起，金園排骨品項全面微調，排骨飯漲到145元。

圖／翻攝金園排骨萬年店google map
圖／翻攝金園排骨萬年店google map

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