台大人再嚐一回！ 台大後門34年老店「長興牛肉麵」 3月中旬將熄燈

台大人快回來再嚐一回！ 台大後門34年老店、位於台北市復興南路與辛亥路交叉口的「長興小舖」，驚傳即將歇業、走入歷史。店家透露主因是，房東決定回收店面，加上老闆與老闆娘年邁且難以招募員工，最終決定將於3月中旬熄燈。

圖／翻攝長興小舖Google map

Google評價擁有3.9顆星的長興小舖，牛肉麵價格親民，除了清燉與紅燒牛肉麵，還提供豬腳麵、雞腿麵、焢肉麵等選擇，價格從90元起至150元不等，加上份量十足，吸引了許多學生前來用餐，也是許多當地居民與台大師生的共同回憶！

根據《ETtoday》報導，面對房東收回店面不續租的情況，再加上長興小舖的老闆與老闆娘年紀漸長，且難以招募員工，因此決定結束經營牛肉麵店。但老闆娘也透露，將回萬里老家做小生意，只是將不再經營牛肉麵店。

歇業消息一出，嚐過的網友們也紛紛讚美「湯頭清甜不膩口」、「自製麵條Q彈，豬腳、豬肋排、滷雞腿都很入味好吃」，也有不少台大人、台大周邊許多熟客感到惋惜，期盼在倒數的時間內，再次享用心愛的牛肉麵。