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竹苗民眾看過來！「新竹喜來登」祭出竹苗限定美食優惠，四大餐廳最低七折起

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／新竹喜來登提供
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新竹喜來登推出年度最強優惠，竹苗地區居民有福了！即日起至2025年3月31日，每週一至週四，新竹市、新竹縣、苗栗市及苗栗縣民眾可獨享四大餐廳超值優惠，最低七折起，讓美味加倍、荷包減壓。無論是自助餐、鐵板燒、日式料理，還是中式經典，都能以最划算的價格盡情品味。

圖／新竹喜來登提供
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1樓大廳咖啡吧午餐推出半自助沙拉吧三人同行一人免費的驚喜優惠，適合好友聚會輕鬆用餐。2樓盛宴自助餐廳提供下午茶兩人同行七折優惠，晚餐則全面七折，讓消費者盡享豐富美食選擇。2樓迎月庭鐵板與日式料理，更祭出午晚餐滿NT$2,000現折NT$200的超值回饋，且可累計折扣。此外，全新上市的日本黑驊和牛套餐，更是饕客不可錯過的頂級享受。

圖／新竹喜來登提供
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4樓采悅軒中餐廳則帶來午晚餐滿千現折NT$200的優惠，同樣可累計折扣，讓消費者以最優惠的價格品味精緻中式料理。此次活動限竹苗地區居民，只需於用餐前出示身分證或相關證明，即可享有專屬優惠。這波「竹苗相挺 美味加倍」的活動，勢必掀起一股美食熱潮。

圖／新竹喜來登提供
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想要把握這次超值優惠的朋友，千萬別錯過！歡迎竹苗鄉親於週一至週四前往新竹喜來登，盡情享受美食與優惠。更多詳情請參閱官網或撥打03-620-6000洽詢訂位。

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下午茶 中式料理 咖啡 日式料理 沙拉

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