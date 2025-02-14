貝果控尖叫！ 天母人氣「抹醬貝果」插旗中山區 純手工貝果超過20種口味，外帶店營業至凌晨2點

貝果控尖叫！天母起家的知名貝果專賣店「Sonney's Bagel」成功插旗中山區，為大台北朋友帶來了美味無比的雙醬乳酪貝果，想吃這款超人氣美味不必再跑天母了。

圖／翻攝Sonney’s Bagel 天母貝果專賣店臉書粉專

Sonney's Bagel結合專業製作技術與對貝果的熱愛，堅持提供新鮮現烤的貝果，在口味上更是讓人目不暇給。不僅提供冷凍宅配，內用餐點口味也相當豐富多變。而店家繼2023/12月誠品店熄燈後，做了一個重大的決定，為了讓台北新北地區的朋友更拉近距離，落地在中山區經營「貝果外帶店」，讓自取上能多一個選擇。

圖／翻攝Sonney’s Bagel 天母貝果專賣店臉書粉專

「Sonney's Bagel 中山外帶店」以簡約美式風格為主，進駐於交通便利的雙連捷運站附近，店內提供超過20種貝果口味，無論是經典原味、竹炭芝麻、伯爵紅茶，還是特製抹醬如大蒜乳酪、桑椹腰果，每款貝果絕對能讓您一試成主顧。店家販售的貝果堡更是人氣爆棚，如「火腿酸黃瓜貝果堡」與「貝果＋藍莓醬」，滿足不同口味的顧客需求。

圖／翻攝Sonney’s Bagel 天母貝果專賣店臉書粉專

圖／翻攝Sonney’s Bagel 天母貝果專賣店臉書粉專

現在不用特地跑去天母，只要到「Sonney's Bagel 中山店」，就能輕鬆享受到美味貝果，除了一般日間營業、每周三公休外，更特別於每周二延長至凌晨2點，讓夜貓族美食愛好者也能盡興享用！

圖／翻攝Sonney’s Bagel 天母貝果專賣店臉書粉專

Sonney's Bagel 中山外帶店

地址：台北市中山區中山北路二段77巷8-6號1樓

營業時間：週一、四、五、六、日 08:30–18:00；週二 17:00–02:00；週三公休

※當日若售完，現場會持續供應咖啡及茶飲品