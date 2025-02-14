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搶先應援WBCQ！ 「漢堡王」推99、189元QQ套餐 「繼光香香雞」限定套餐+買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／漢堡王官網、繼光香香雞提供
圖／漢堡王官網、繼光香香雞提供

球迷應援必追！ 世界棒球經典賽資格賽（WBC Qualifiers）即將於2/21在台北大巨蛋開打，為力挺中華隊，速食品牌「繼光香香雞」和漢堡王相繼推出限定套餐。漢堡王「小華堡套餐」售價99元，而繼光香香雞更推出「香雞應援餐」，還有買一送一優惠超划算！

在2026年世界棒球經典賽參賽名額的爭奪中，西班牙、尼加拉瓜、中華台北、南非等4支球隊，將於2月21日至25日在台北大巨蛋奮力拼搏，一同為自己心愛的球隊應援吧！

圖／翻攝臺北大巨蛋臉書
圖／翻攝臺北大巨蛋臉書

與職棒台鋼雄鷹隊同屬台鋼集團的「漢堡王」，攜手WBC資格賽官方自即日起至2/23，推出4款「WBC QQ餐」應援優惠組合，99元爽吃2款單人套餐「西部小華堡＋黃金QQ球＋小杯飲料」、「經典脆雞堡＋黃金QQ球＋小杯飲料」才99元」；189元開吃2款雙人套餐「西部小華堡＋BBQ培根牛肉堡＋2份黃金QQ球＋2杯小杯飲料」、或「花生培根脆雞堡＋雙層火烤牛肉堡＋2份黃金QQ球＋2杯小杯飲料」。

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

繼光香香雞自即日起至3/2，也推出2款WBC應援套餐，「一擊棒香雞應援餐」219元優惠，吃得到「香酥大腿排＋墨魚甜不辣＋經典芝麻球」；「豪華海陸三拼香雞應援餐」308元優惠，則有「大份香香炸雞＋中份阿根廷魷魚＋蒜脆杏鮑菇」。另，加碼中華隊加油同歡慶，自2/22至2/24、3/2至3/3指定日期內，至全台繼光香香雞門市消費，可享「甜心地瓜球買一送一」。

圖／繼光香香雞提供
圖／繼光香香雞提供

圖／繼光香香雞提供
圖／繼光香香雞提供

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漢堡王 繼光香香雞

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