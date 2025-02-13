火鍋店有「冰滴咖啡」喝到飽！千葉火鍋「曠世奇派」強勢回歸 爆紅「酥皮濃湯、大苑子冰沙」這家才有 壽星吃鍋最低5折

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／千葉集團提供
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壽星吃鍋最低5折！千葉火鍋推出會員壽星優惠活動，有9折至5折等多項折扣。旗下品牌更有近期話題度超高的「酥皮濃湯」、「大苑子草莓冰沙」無限享用的好康，統統不加價任你吃！

圖／千葉集團提供
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深受火鍋控喜愛的「千葉火鍋」3月壽星優惠搶先看，免費加入線上味來卡普卡，壽星本人到「千葉火鍋」用餐享75折，或至「享千葉火鍋」享有9折優惠；亦可消費加價500元申辦升級黑卡，壽星可享「千葉火鍋」用餐5折、「享千葉火鍋」75折，或「新千葉」A、B餐85折等優惠。記得看清店別，不要跑錯囉。

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享千葉火鍋「酥皮濃湯」爆紅，不加價吃到飽至3/31。圖／千葉集團提供
享千葉火鍋「酥皮濃湯」爆紅，不加價吃到飽至3/31。圖／千葉集團提供

而最新話題佳餚部分，享千葉火鍋「酥皮濃湯」近期因不能外帶而被客訴後爆紅，真材實料濃湯與香脆酥皮，一不小心反客為主征服大批饕客，即日起至3/31，於全台享千葉火鍋供應，還有「大苑子芒果/草莓冰沙」能無限續杯；全台千葉火鍋則再次引入經典冰棒「曠世奇派」，有卡布奇諾、玫瑰鹽焦糖巧克力、比利時巧克力和草莓等4種口味輪番上陣。

享千葉火鍋「大苑子芒果/草莓冰沙」喝到飽。圖／千葉集團提供
享千葉火鍋「大苑子芒果/草莓冰沙」喝到飽。圖／千葉集團提供

經典冰棒「曠世奇派」重磅回歸全台「千葉火鍋」，供應口味以現場為準。圖／千葉集團提供
經典冰棒「曠世奇派」重磅回歸全台「千葉火鍋」，供應口味以現場為準。圖／千葉集團提供

此外，3/1起，新千葉火鍋獨家引進「職人冰滴咖啡」，特選UCC咖啡豆搭配全新專業咖啡機設備La Marzocco，經過長達2至8小時低溫萃取，喝起來格外甘醇、不酸澀，一掃日常的疲憊感（新千葉火鍋斗六店不適用）。

3/1起，新千葉火鍋獨家引進「職人冰滴咖啡」。圖／千葉集團提供
3/1起，新千葉火鍋獨家引進「職人冰滴咖啡」。圖／千葉集團提供

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千葉火鍋 最新資訊總整理

壽星優惠：

【普卡會員】千葉火鍋75折、享千葉火鍋9折

【黑卡會員】千葉火鍋5折、享千葉火鍋75折、新千葉A/B餐85折

話題亮點：

【千葉火鍋】經典冰棒「曠世奇派」吃到飽

【享千葉火鍋】酥皮濃湯、大苑子芒果/草莓冰沙無限供應

【新千葉火鍋】3/1起，引進「職人冰滴咖啡」

* 以上優惠資訊及供應情況以各店現場為準

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冰沙 冰滴咖啡 千葉火鍋 吃到飽 大苑子 巧克力

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