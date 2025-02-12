「黑金派對2025」華麗回歸！超過50家巧克力品牌進駐，打造全台最大沉浸式可可體驗

巧克力控快看過來！全台最大巧克力展《黑金派對》來了，2025 年 2 月 21 日至 23 日限時3天，於台北新光三越信義新天地 A9 將化身奇幻可可冒險工廠，邀請 50+ 精品巧克力、甜點、咖啡、酒飲品牌齊聚一堂，打造前所未有的沉浸式可可體驗。今年活動以維多利亞蒸氣龐克風格為主題，現場將推出多款限定商品，並結合趣味互動遊戲，讓巧克力迷盡情探索濃醇香甜的世界。

圖／黑金派對提供

本屆黑金派對將由全新角色「凱利伯爵」與「黑金小可可」領航，帶領參觀者踏上一場精緻巧克力之旅。現場將呈獻來自億滋國際及旗下英國百年品牌 Cadbury 巧克力，加州葡萄乾管理委員會也將帶來獨特可可搭配體驗。此外，頂級巧克力品牌「AMEDEI Tuscany」、台灣人氣名店「Cona’s 妮娜巧克力」、「Feeling 18 巧克力工房」、「Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊」等亦將共襄盛舉，讓饕客一站品味世界級巧克力風味。

圖／黑金派對提供

圖／黑金派對提供

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除了品味絕佳巧克力，現場還有精彩活動等你來挑戰！參加探索遊戲，即有機會抽中長榮航空歐洲來回機票、奢華巧克力禮盒等豐富大獎。這場年度巧克力盛會即將登場，快把握機會，與全台可可愛好者一同沉浸於黑金魅力之中！

圖／黑金派對提供

《黑金派對 2025》活動資訊

日期：2025 年 2 月 21 日 - 2 月 23 日

時間：12:00 - 20:00

地點：新光三越台北信義新天地 A9 9樓

官網：https://choco-party.flavornews.com.tw/