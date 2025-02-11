快訊

aespa鎮得住川普？K-pop股意外竄紅 漲幅大勝台積電

下最後通牒！川普放豪語「不放人就讓地獄降臨」 哈瑪斯回應曝光

高雄1貨櫃車翻覆！撞倒號誌桿5汽機車遭殃 車頂慘凹陷

聽新聞
0:00 / 0:00

不只東海跟銀赫！SJ-L.S.S.空降高雄 最難忘這一味

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
SUPER JUNIOR-L.S.S.由利特(左起)、始源、神童組成。圖／KKBOX提供
SUPER JUNIOR-L.S.S.由利特(左起)、始源、神童組成。圖／KKBOX提供

第20屆KKBOX風雲榜眾星雲集，11日公布SUPER JUNIOR子團體SUPER JUNIOR-L.S.S.將登上舞台，加上先前公布的SUPER JUNIOR-D&E，等於有5位成員共襄盛舉，SUPER JUNIOR-D&E的東海、銀赫拍攝祝福影片，加上跟SJ同歲簡直命中註定。

東海、銀赫在影片中甜喊粉絲「親愛的寶貝們」，表示正如火如荼準備表演內容，希望能在演唱會當天讓歌迷盡興，東海搶先暴雷表示：「風雲榜演唱會是我們每年都希望能參與的活動！我跟銀赫正計劃打造一個精彩演出，現在似乎已經能感受到現場的熱烈氛圍，開始有點緊張了。」

SUPER JUNIOR-L.S.S.利特、神童、始源去年底在淡水見粉絲，這次將會獻唱新曲，利特希望品嘗念念不忘的丹丹漢堡，也想體驗高雄的高爾夫球場；神童想去六合夜市，更點名要吃大腸包小腸；始源回憶2011年來台拍攝「華麗的挑戰」，曾在高雄短暫停留，工作便當的美味讓他印象深刻。

此外，第20屆KKBOX風雲榜由黃偉晉接任主持人，登場嘉賓還有AKASAKI、美秀集團、丁噹、陳華、温嵐、Lollipop 棒棒堂、芒果醬 Mango Jump、MARZ23、玖壹壹、高爾宣 OSN、Ozone、派偉俊 Patrick Brasca、SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.、蔡健雅、林家謙、W0LF(S) 五堅情。

SUPER JUNIOR-D&E多次來台。圖／KKBOX提供
SUPER JUNIOR-D&E多次來台。圖／KKBOX提供
第20屆KKBOX風雲榜嘉賓揭曉。圖／KKBOX提供
第20屆KKBOX風雲榜嘉賓揭曉。圖／KKBOX提供

延伸閱讀

2萬株玫瑰綻放！東海大學迎70周年校慶 打造全台最大單一玫瑰園

看哭了🥹！銀赫出道20年首SOLO「成員反應」有洋蔥　SJ團魂炸裂，他連發6篇文挺到底

演唱會唱一半「全場大喊地震」！SJ D&E真實反應曝光

獨／難忘高爾宣4字金句！餐飲少東PIZZALI身世曝光

相關新聞

一顆1元！限時3天 大潤發「湯圓一盒10元」超殺 爆餡芝麻、花生和鹹湯圓都滿足

買「10元湯圓」免出門！明(12)天就是元宵節，大潤發攜手UberEats推出「一盒湯圓只要10元」，平均最低一顆1元超級狂，...

穿粉紅衣、打卡親親照！ 「2025情人節大餐」5家優惠甜蜜爆擊 牛排主餐升級、送奶油干貝燒、草莓霜淇淋

穿粉紅衣、打卡親親照！ 2025「情人節大餐」甜蜜優惠盤點 主餐升級、送奶油干貝燒、草莓霜淇淋

Buffet「歐風館」750元有找！平日下午茶限定「4人同行1人免費」 爽嗑「燒烤豬肋排、現流海鮮」回本必衝

吃到飽控開揪！農曆年假吃不過癮？台北這間大飯店內的話題「自助餐廳」延續你的幸福感，推出平日下午茶時段「四人同行一人免費」，燒烤豬肋排、...

連43天加1元多1件！ 麥當勞「蛇年開春優惠券」40張優惠、現省2995元

加1元多1件！ 麥當勞「開春優惠券」40張限時優惠開跑

獨／開業7年！「樂檸漢堡」台南民族遠百店熄燈

喜歡吃樂檸漢堡嗎？連鎖速食餐廳「樂檸漢堡」，近期宣佈「台南民族遠百店」因租約到期因素，已於2月7日結束營業。不過「文成北...

只賣12天！漢堡王「WBC應援餐」99元　捲捲德腸堡回歸

繼去年贊助世界12強棒球賽後，「漢堡王」今年再度贊助世界棒球經典賽（WBC）資格賽，並將於2月12日推出「WBC QQ餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。