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不只東海跟銀赫！SJ-L.S.S.空降高雄 最難忘這一味
第20屆KKBOX風雲榜眾星雲集，11日公布SUPER JUNIOR子團體SUPER JUNIOR-L.S.S.將登上舞台，加上先前公布的SUPER JUNIOR-D&E，等於有5位成員共襄盛舉，SUPER JUNIOR-D&E的東海、銀赫拍攝祝福影片，加上跟SJ同歲簡直命中註定。
東海、銀赫在影片中甜喊粉絲「親愛的寶貝們」，表示正如火如荼準備表演內容，希望能在演唱會當天讓歌迷盡興，東海搶先暴雷表示：「風雲榜演唱會是我們每年都希望能參與的活動！我跟銀赫正計劃打造一個精彩演出，現在似乎已經能感受到現場的熱烈氛圍，開始有點緊張了。」
SUPER JUNIOR-L.S.S.利特、神童、始源去年底在淡水見粉絲，這次將會獻唱新曲，利特希望品嘗念念不忘的丹丹漢堡，也想體驗高雄的高爾夫球場；神童想去六合夜市，更點名要吃大腸包小腸；始源回憶2011年來台拍攝「華麗的挑戰」，曾在高雄短暫停留，工作便當的美味讓他印象深刻。
此外，第20屆KKBOX風雲榜由黃偉晉接任主持人，登場嘉賓還有AKASAKI、美秀集團、丁噹、陳華、温嵐、Lollipop 棒棒堂、芒果醬 Mango Jump、MARZ23、玖壹壹、高爾宣 OSN、Ozone、派偉俊 Patrick Brasca、SUPER JUNIOR-D&E、SUPER JUNIOR-L.S.S.、蔡健雅、林家謙、W0LF(S) 五堅情。
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