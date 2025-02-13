春季草莓新品饗宴！ IKEA美食小站+瑞典餐廳推4款草莓系餐點 「鹹點料理」首度登場、「草莓霜淇淋」20元開吃

草莓鹹點首度華麗登場！ IKEA迎接情人節和春天來臨，特別推出春季限定菜單，即日起至4/30前於「IKEA美食小站+瑞典餐廳」供應4款草莓系列開吃，其中草莓霜淇淋20元就能嚐！

圖／IKEA 提供

IKEA春季限定新品饗宴，首度採用草莓元素在鹹食料理中大膽嘗試，推出清新的「草莓菲達起司沙拉」，融合四種生菜、菲達起司、新鮮草莓和香脆核桃等，嚐起來口感超清爽！

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同時充滿春天氣息的草莓餐點，還有香軟可口的「草莓杯子蛋糕」和層次分明的「草莓鬆餅」，還有濃郁細緻的「草莓霜淇淋」，每一款都以草莓為主題，將在IKEA美食小站和瑞典餐廳限時供應。

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除了草莓系列外，IKEA亦推出多款新鮮上市的春季新品，包括金黃香濃的「瑪莎拉咖哩羊」和厚實多汁的「烤味噌雞腿排飯」等鹹食料理，成為顧客們在購物後的美味大餐選擇。

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IKEA為感謝顧客支持，一年一度「卡友日」活動於2/13舉辦「一日限定95折優惠」，於全台實體店面舉辦(嘉義店不適用)，各式千款家飾商品現貨結帳皆可享受優惠！