快訊

台中新光三越11樓疑氣爆？一人無生命跡象 消防局：正釐清是否工安意外

高雄分屍魔家中找到牛排刀！ 懷疑可能用來片人肉片

吉伊卡哇手遊台灣也能玩！1招拿免費貼圖 新中文名稱超台味

春季草莓新品饗宴！ IKEA美食小站+瑞典餐廳推4款草莓系餐點 「鹹點料理」首度登場、「草莓霜淇淋」20元開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IKEA 提供
圖／IKEA 提供

草莓鹹點首度華麗登場！ IKEA迎接情人節和春天來臨，特別推出春季限定菜單，即日起至4/30前於「IKEA美食小站+瑞典餐廳」供應4款草莓系列開吃，其中草莓霜淇淋20元就能嚐！

圖／IKEA 提供
圖／IKEA 提供

IKEA春季限定新品饗宴，首度採用草莓元素在鹹食料理中大膽嘗試，推出清新的「草莓菲達起司沙拉」，融合四種生菜、菲達起司、新鮮草莓和香脆核桃等，嚐起來口感超清爽！

圖／IKEA 提供
圖／IKEA 提供

同時充滿春天氣息的草莓餐點，還有香軟可口的「草莓杯子蛋糕」和層次分明的「草莓鬆餅」，還有濃郁細緻的「草莓霜淇淋」，每一款都以草莓為主題，將在IKEA美食小站和瑞典餐廳限時供應。

圖／IKEA 提供
圖／IKEA 提供

除了草莓系列外，IKEA亦推出多款新鮮上市的春季新品，包括金黃香濃的「瑪莎拉咖哩羊」和厚實多汁的「烤味噌雞腿排飯」等鹹食料理，成為顧客們在購物後的美味大餐選擇。

圖／IKEA 提供
圖／IKEA 提供

IKEA為感謝顧客支持，一年一度「卡友日」活動於2/13舉辦「一日限定95折優惠」，於全台實體店面舉辦(嘉義店不適用)，各式千款家飾商品現貨結帳皆可享受優惠！

編輯推薦

IKEA 草莓季 霜淇淋

相關新聞

春季草莓新品饗宴！ IKEA美食小站+瑞典餐廳推4款草莓系餐點 「鹹點料理」首度登場、「草莓霜淇淋」20元開吃

草莓鹹點首度登場！ IKEA「美食小站+瑞典餐廳」4款草莓系列開吃、草莓霜淇淋20元

450度高溫炙燒！楠梓唯一「岩燒牛排」 自助吧無限吃

高雄又有新餐廳！位於楠梓的「犝犝 燄牛排館」主打以450度高溫岩磐炙烤的牛排套餐，搭配豐富且無限享用的自助吧，為肉食控帶...

肋眼牛排配整隻活龍蝦！茹絲葵情人節限定雙人套餐好狂

西洋情人節即將到來，茹絲葵經典牛排館自2月12日至2月16日推出情人節限定套餐，其中雙人套餐以整隻波士頓活龍蝦搭配菲力、...

「黑金派對2025」華麗回歸！超過50家巧克力品牌進駐，打造全台最大沉浸式可可體驗

巧克力控快看過來！全台最大巧克力展《黑金派對》來了，2025 年 2 月 21 日至 23 日限時3天，於台北新光三越信義新天地 A9 將化身奇幻可可冒險工廠，邀請 50+ 精品巧克力、甜點、咖啡、酒飲品牌齊聚一堂，打造前所未有的沉浸式可可體驗。今年活動以維多利亞蒸氣龐克風格為主題，現場將推出多款限定商品，並結合趣味互動遊戲，讓巧克力迷盡情探索濃醇香甜的世界。

藏壽司13款「卡娜赫拉」扭蛋現身！立體P助、兔兔超萌

2月21日至4月11日期間，「藏壽司」攜手「卡娜赫拉的小動物」，推出13款聯名扭蛋，包括有公仔吊飾、胸章和磁貼等不同類型...

連3天買1送1、兒童餐免費！全新鍋物「荿蒔 敘」開幕

繼推出複合式咖啡廳「勺日」、創意料理餐廳「TOK盡興食光」後，蒔慕再於新店裕隆城推出全新鍋物品牌「荿蒔 敘」，店內提供滋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。