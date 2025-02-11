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一顆1元！限時3天 大潤發「湯圓一盒10元」超殺 爆餡芝麻、花生和鹹湯圓都滿足
買「10元湯圓」免出門！明(12)天就是元宵節，大潤發攜手UberEats推出「一盒湯圓只要10元」，平均最低一顆1元超級狂，甜鹹口味都有，限量開賣手腳要快。
元宵節應景開吃！大潤發於外送平台UberEats推出「10元湯圓」超殺優惠，即日起至2/13限量開搶，指定品項有大潤發自有品牌「大拇指」花生/芝麻/鹹湯圓（每盒10顆），以及西北花生/芝麻/鮮肉湯圓（每盒8顆），不論是甜湯圓派還是鹹湯圓派統統能滿足。
值得一提的是，大潤發「10元湯圓」一筆訂單可享一盒優惠，數量有限，售完為止；實際售金額依APP顯示為主喔。
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