穿粉紅衣、打卡親親照！ 「2025情人節大餐」5家優惠甜蜜爆擊 牛排主餐升級、送奶油干貝燒、草莓霜淇淋

2025情人節甜蜜爆擊！ udn小編為大家盤點整理「2025情人節大餐」餐飲業者推出的甜蜜獻禮，穿情人節、粉紅衣、配戴情侶配件，或是現場完成親親合照打卡，就有機會獲得主餐升級沙朗牛排、贈送干貝燒、牛舌玫瑰花、草莓霜淇淋等美味好禮，歡迎消費者們揪伴一起高調放閃！

◎陶板屋和風洋食

陶板屋和風洋食。圖／王品集團提供

王品集團旗下和風「陶板屋」，即日起至3/16兩人身穿情侶裝或配戴情侶配件，消費兩客套餐，其中一客主餐免費升級為沙朗牛排。

◎金咕韓式原塊烤肉

金咕韓式原塊烤肉。圖／王品集團提供

人氣韓式烤肉「金咕」邀親辜們高調秀恩愛，即日起至3月底，消費1客多人套餐憑LINE@優惠券或現場手持打卡框親親合照，上傳社群標註官方帳號，就招待干貝奶油燒1份。消費2客多人套餐，出示第2張優惠券或由第2組愛侶完成合照打卡任務，再送第2份，以此類推。

◎Oh my!原燒

Oh my!原燒。圖／王品集團提供

2/10至3/14前往「Oh my!原燒」獻上最有儀式感的牛舌玫瑰花，活動期間內用消費1客雙人套餐或2客單人套餐，就能用99元優惠價加購牛舌玫瑰花一份。

◎舞古賀mini鍋物

圖／舞古賀mini鍋物提供

台北、高雄都有門市的「舞古賀mini鍋物」，推出「粉色旋風 戀愛滋味」情人節活動，自2/12至2/16一連五天，只要身上有「粉紅色元素」，前往門市消費就招待一支粉紅色的「草莓牛奶雙淇淋」，完成上傳google評論，再加碼送肉品或時蔬優惠券。

圖／舞古賀mini鍋物提供

◎德州美墨炸雞

圖／德州美墨炸雞

目前在台北有三間門市的德州美墨炸雞，100%提供美國南方口味炸雞，慶祝2/14⻄洋情人節，德州美墨炸雞推出甜蜜爆擊，於2/14至2/16限時3天，穿著象徵甜蜜浪漫的粉色衣物(衣、褲、帽、配件皆可)，前往門市消費「兩人雙享餐」，並於IG或FB打卡並輸入「#我在美墨情人節快樂」，即贈送「捲捲小薯」一份！