Buffet「歐風館」750元有找！平日下午茶限定「4人同行1人免費」 爽嗑「燒烤豬肋排、現流海鮮」回本必衝

吃到飽控開揪！農曆年假吃不過癮？台北這間大飯店內的話題「自助餐廳」延續你的幸福感，推出平日下午茶時段「四人同行一人免費」，燒烤豬肋排、現流海鮮和各式精緻甜點無限吃，一飽口福停不下來。

示意圖。圖／大倉久和大飯店粉專

圖／大倉久和大飯店官網

位於大倉久和大飯店2F的超夯自助餐廳「歐風館」曾掀起一波波熱議，豐富的自助餐檯和檔期佳餚深受饕客喜愛與關注。即日起至3/10，歐風館推出「四人同行一人免費」，於活動期間之週一至五下午茶時段適用，且出示追蹤大倉久和大飯店官方IG帳號畫面即享優惠，4人同行總餐價平均後，每人僅需748元，現省220元。

示意圖。圖／大倉久和大飯店粉專

「歐風館」下午茶必嘗亮點有肉控狂續的「燒烤牛肉、美式燒烤燻豬肋排BBQ醬」，想吃回本必衝「生魚片＆現流海鮮」，以及多款精緻的高顏值甜點，特別是大人味「焦糖布丁」更是不容錯過，還有各式美饌和咖啡飲料，統統任你吃。揪團吃Buffet，手刀預訂先卡位！

圖／大倉久和大飯店官網

大倉久和大飯店 歐風館【四人同行一人免費】優惠資訊

優惠期間：即日起～2025/3/10 週一至五（2/28不適用）

優惠餐期：下午茶時段 15:00-17:00

成人餐價：每位880元+10%

大倉久和大飯店官方IG：https://www.instagram.com/okurataipei

注意事項：享免費優惠之賓客，需支付原餐價10%之服務費；更多詳情以歐風館公告為準