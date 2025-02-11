連43天加1元多1件！ 麥當勞「蛇年開春優惠券」40張優惠、現省2995元

連43天加1元多1件！ 速食品牌「麥當勞」最新「蛇年開春優惠券」活動開跑，自從2/11至3/25，限時43天於全門市祭出「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」等5大系列優惠，且不限使用次數，最高可省2995元！

圖／翻攝麥當勞官網

最新2025年「蛇年開春優惠券」，包含大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加1元多1件」、與中杯可口可樂、檸檬風味紅茶（冰）、蜂蜜紅茶（冰）、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱）「買一送一」。

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「超爽大餐101元起」麥香雞、麥香魚、吉事漢堡，搭配4塊麥克雞塊、小薯、小杯飲料，只要101元。

圖／翻攝麥當勞官網

「雙人共享209元起」超值雙人套餐209元起，兩個漢堡配中薯，再加兩杯飲料，只要209元起。

圖／翻攝麥當勞官網

「早餐套餐免費升級咖啡」則推出早餐套餐「免費升級」經典咖啡；「雙人早餐159元起」豬肉滿福堡及麥香魚搭配等的159元起雙人早餐！

圖／翻攝麥當勞官網

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漢堡王「春季優惠券」祭出6大系列好康，點心飲料「買一送一」，優惠品項包含4塊雞塊、小洋蔥圈、小包薯條、中杯飲料和大杯玉米濃湯。「雙堡超值組」經典脆雞堡＋BBQ培根牛肉堡特價99元；「1＋1自由配」特價69元就能吃到小套餐；「單人滿足餐」共有9種套餐，特價99元起；「雙人激省餐」則有6大組合，兩個漢堡、兩個副食點心和兩杯飲料，最低只要199元。