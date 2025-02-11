星巴克漲價品項一次看 星冰樂多10元、這款漲幅最高超過10%

台灣星巴克於11日凌晨突然在官網公告，宣布將於2月12日起調整部分產品價格，並表示此次調整為「微幅調漲」。星巴克表示，此次漲價包括現煮義式咖啡與每日精選系列將調漲5元，而茶類與星冰樂系列則調漲10元。其中，草莓巴西莓檸檬風味星沁爽由85元調漲到95元，漲幅11.8%，為此次調漲幅度最高的品項。

星巴克此次調漲不少都是主力商品，現煮義式咖啡包含美式、那堤、焦糖瑪奇朵，每日精選系列包含咖啡密斯朵、氮氣冷萃咖啡皆將調漲5元。另外，茶類商品包含熱茶那堤、冰茶那堤、熱茶、冰茶，共計22個品項，皆將調漲10元，漲幅約5.3~10.5%。星冰樂系列包含星沁爽共計11個品項，漲幅達5.4~11.8%。

此次價格調整的主要原因，星巴克歸咎於氣候異常與國際情勢影響，使部分原物料成本上升，因此做出價格修正。回顧過去，星巴克曾於2017年針對29款飲品進行調整，當時平均漲幅為5至20元，顯示國際市場變動持續影響飲料產業的價格策略。

除了飲品價格變動，星巴克的內用續杯優惠也同步調整。過去，消費者憑發票可於當日、同門市內享有「續杯7折」優惠，此次則改為「續杯5折」。對於習慣使用續杯服務的顧客來說，提供一定程度的回饋。

星巴克為國內咖啡連鎖龍頭，在台家數超過570家。隨著農曆春節假期結束，市場將觀察此次價格變動對消費者購買意願的影響，以及其他連鎖品牌是否會跟進調整售價。