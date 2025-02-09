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日本「催眠麥克風」7週年快閃咖啡廳登台！限定週邊同步開搶，滿額送限量好禮
日本超人氣音樂企劃《催眠麥克風 -Division Rap Battle-》迎來7周年，將與正版授權品牌 FANFANS 粉粉合作，於 2025 年 2 月 7 日 起在台北西門與台中一中開設限時主題咖啡廳「7th Anniversary @ FANFANS CAFÉ」。此次特別推出 7周年限定主題裝潢，店內不僅能看到各隊伍的1:1等身大立牌，還有中王區的神秘場景，讓粉絲沉浸在催麥世界！此外，眾多全新立繪限定週邊 也將同步發售，粉絲們務必把握機會！
本次 FANFANS CAFÉ 精心打造 專屬角色主題餐點，結合各隊伍代表色與成員喜好，推出可口的獨特美食。例如池袋「Buster Bros!!!」以紅絲絨蛋糕與可樂展現三兄弟魅力，橫濱「MAD TRIGGER CREW」端出壽喜燒烏龍麵與棉花糖咖啡特調，澀谷「Fling Posse」則用棒棒糖搭配百香果飲品展現活力。此外，新宿麻天狼的灰色系 Oreo 起司蛋糕、大阪哪吒本舖章魚燒炒飯、名古屋Bad Ass Temple味噌炸豬排等，每道料理都別具巧思，完美還原角色個性！
除了美食饗宴，FANFANS CAFÉ 也祭出 多款7周年紀念特典！凡購買主餐或甜點，即贈對應隊伍成員小卡（共19款，隨機發送）；購買飲品則可獲得 限定杯墊。此外，現場或官網購買 7th Anniversary 週邊商品，單筆消費滿 $1,200 元，更能獲得隨機Division色紙，數量有限，送完為止！
這場視覺收藏與荷包皆滿足的7周年慶典不容錯過！快揪團預約座位，前往 FANFANS CAFÉ 與你最愛的角色共度特別時光，並搶購 7周年限定週邊！ 詳情請見粉絲專頁。
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