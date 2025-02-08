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台南最狂草莓季！ 「奢華麻辣鍋+大湖草莓」吃到飽 壽星加碼「和牛吃到飽」、2月限定「草莓點心百寶盒」
最狂火鍋吃到飽「草莓季」熱烈登場！ 台南這間「初巴適麻辣鍋」自去年推出反應熱烈的草莓季，今年再度大張旗鼓回歸「奢華麻辣鍋+大湖草莓」吃到飽，平均一人最低890元消費，可享麻辣鍋+草莓無限爽嗑，更加碼限定推出「草莓點心百寶盒」、壽星加碼享用「和牛吃到飽」活動！
又到了草莓產出的季節，初巴適直接提供新鮮大湖草莓，讓客人爽爽嗑，一個人最低890元+10%，即可享用「海陸麻奶鍋+大湖草莓」吃到飽，超過60種食材無限嗑，此外還提供自助吧台冰淇淋、水果、啤酒、珍珠奶茶統統任你吃！
「巴適」一詞來自中國四川方言，表達出對人生知足常樂的態度，大體意思是「舒服、非常好、好棒」，希望顧客們來店品嚐麻辣鍋時，真正覺得人生巴適。
而初巴適全新湯頭「麻奶湯」純多款中藥材，依循繁複工法，手工炒製成麻辣底料，再以耗時研發的黃金比例，添入大骨湯，沒有使用牛油，讓不吃牛的朋友也能安心享用。
初巴適最新「草莓季」新鮮上陣，至2/27前，還加碼供應「草莓點心百寶盒」，6款超可愛吸睛的草莓造型巧克力精緻呈現，而當月壽星再招待「和牛吃到飽」，還有嘉士伯啤酒暢飲，多達60種食材任你吃，超適合春酒聚餐！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
初巴適麻辣鍋-台南1號店
地址：台南市東區中華東路一段88號
電話：06-2086565
營業時間：平日一到五11:30～15:30、17:30～22:30
假日國定假日11:00～22:30
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