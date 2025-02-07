+1元爽吃雙倍牛排！ 吃貨必追「2月餐廳美食優惠」超過20家 情人節套餐、買一送一、身分證&壽星免費開吃

吃貨們快來追！ 2025年2月份的美食餐廳優惠盤點別錯過，馬辣集團推出證件對對碰及壽星優惠方案，另還有麥當勞和漢堡王新春速食優惠、21Plus的520愛你情人餐優惠價520元、瀧厚炙燒熟成牛排只要+1元就能爽吃雙倍牛排，統統追起來！

●馬辣集團

圖／馬辣提供

馬辣集團2月推出全新「證件對對碰」，即日起至2/28期間，凡提前一日以上預約，兩成人以上同行，且同桌任一人身份證、健保卡或護照號碼含「1、4、6、8」任兩碼，即可享指定方案或消費滿額等不同升級優惠。

《證件對對碰》

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）

【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌或特A級松阪豬」一份（市價388）

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份

【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉Cha Cha】：每人均消含600元以上每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200）或「精選豚五花」（市價170）一份

【狗一下日式居酒食堂】：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份

《壽星方案》

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。（馬辣公館店、馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）

【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋】：含三成人以上，每人均消含1000元以上，每桌送「福如東海肉蛋糕」一份（市價688）

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】：每人均消含600元以上，每桌送「XL海虎蝦」一份（市價240）

【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉ChaCha】：每人均消含600元以上每桌送 「特上牛胸腹肉」（市價200）或「精選豚五花」（市價170） 一份

【狗一下 日式居酒食堂】：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「巨大海蝦毛毛蟲壽司」一份。

●王品集團

王品集團5大鍋物豪撒超過億元好禮、「阪前和牛鐵板燒」款待松露清酒和牛頰、「王品牛排」消費滿2,000元，有機會抽中經典京華1克拉鑽石項鍊！

【王品牛排】：即日起到3/14白色情人節期間，到王品牛排消費滿2,000元，並於結帳時出示王品瘋美食APP會員，即有機會抽中「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊，價值超過新台幣43萬元。

即日起到3月14日期間，到全台「王品牛排」消費滿2,000元，並出示王品瘋美食APP會員，就有機會抽中價值超過新台幣43萬元的經典鑽石品牌「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊1條。王品/提供

【聚 日式鍋物】：即日起到3/14，凡消費蠔心動雙人海陸瀑布聚，拍照上傳至FB指定貼文，就有機會獲得2000元商品卡。

「聚」單筆滿千加倍送，除了千元電子折價券外，再加送紙本千元券，吃一次就能領雙倍紅包。圖/王品提供

【青花驕】：即日起到3/16，「青花驕」推出椒心戀雙人套餐，售價1,999元，2/28前加入「青花驕」LINE 官方帳號，還可獲得千元吃鍋金、再抽雙人青花宴套餐券。

青花驕椒心戀雙人套餐，內含粉紅氣泡葡萄酒、玫瑰造型檸檬塔。圖／王品集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【尬鍋】：即日起至2/28前，限定抽獎活動，滿千就能試手氣，最大獎直接免費吃「極上和牛套餐」乙客。

【阪前和牛鐵板燒】：即日起到2/28，內用消費滿2客套餐，出示社群貼文畫面或評論打卡，每客款待松露清酒和牛頰一份。

慶祝情人節阪前推出奢華款待，即日起到2月28日，內用消費滿2客套餐，出示社群貼文畫面，每客款待松露清酒和牛頰。業者提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●麥當勞

台灣麥當勞APP優惠。台灣麥當勞／提供

麥當勞APP特別推出「歡樂送專屬優惠券」，即日起至2/25，共有四款人氣夯品買一送一，包括「勁辣香雞翅(2塊)、蘋果派、熱蜂蜜奶茶、冰蜂蜜奶茶」，平均每項最低只要20元。

●漢堡王

漢堡王推出春季優惠券。圖／漢堡王提供

漢堡王全新「春季優惠券」，適用時間自即日至3/31，提供買1送1、雙堡超值組、1+1自由配69、銅板點心組、單人滿足餐、雙人激省餐等不同類別方案。其中包括洋蔥圈、薯條、中杯飲料、玉米濃湯、4塊雞塊等產品，均可享買一送一。另外還有「8塊雞塊＋洋蔥圈（大）」特價99元、「黃金QQ球＋4塊雞塊」新上市優惠69元；1+1自由配組合享47折起優惠；「雙人激省餐」則有6種組合每套199元起。

●21Plus

自即日起至2/16起，凡至21Plus門市即可購買「520愛你情人節餐」，含21香草烤雞、心型雞肉排2入、佛卡夏1份、無糖四季春(中杯)2杯，享有優惠價520元(原價843元)；及「214情人節雙人餐」，內含時蔬雞汁飯2份、心型雞肉排2入與蜂蜜綠茶(中杯)2杯，享優惠價214元(原價378元)

●瀧厚炙燒熟成牛排

圖／瀧厚炙燒熟成牛排粉專

瀧厚炙燒熟成牛排推出2月限定三大禮包，第一、周一至周五平日限定的「加1元吃雙倍和牛」，只要+1元就能多吃一塊7oz、價值950元的炙燒澳洲M9和牛；第二、周一至周四限定，至少提前一天訂位就「送3樣」(濃湯、前菜、甜點)；第三、全新「海陸套餐」登場，開春限定特價1,599元。

●UCHI吾居炭火餐酒

圖／UCHI吾居炭火餐酒提供

廣受藝人喜愛的UCHI吾居炭火餐酒，推出「1314情人節雙人套餐」包含漬物、冷前菜、熱前菜、炸物、烤物、主食、主餐、甜點與飲品，每位1,314元，限定優惠僅於2/12～2/16與3/12~3/16期間供應，還特別贈送「BY YAN PERFUME情人節限定香氛噴霧」營造浪漫氛圍。