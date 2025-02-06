7-ELEVEN超商禮盒大清倉！ 門市尋寶撿便宜「紅帽子5折」下殺 各店促銷「APP先查」再出發

春節9天連假結束，各大超商開始進行年後禮盒大清倉！ 有民眾在「7-11全家 各超商新品資訊共享社團」指出，7-ELEVEN部分門市已貼出5折貼紙，包含堅果禮盒、聯名IP商品等優惠，甚至連超夯的「紅帽子禮盒」也出現5折半價，讓消費者大呼太香了！

圖／翻攝7-11全家 各超商新品資訊共享社團

近日已有網友分享7-ELEVEN部分門市推出8折、7折、5折限店優惠，甚至連超夯的紅帽子禮盒也半價，讓網友紛紛分享搶到特價的喜悅。縱觀每年各家門市打折時間不一、也並不是所有7-11門市都參與打折活動，但今年已有不少店家公布了限店折扣資訊，讓民眾有機會巡田水找到低至5折的優惠。

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7-ELEVEN一向以店長心情而定門市促銷，若擔心到店發現心儀的特價禮盒被掃光的話，建議可先以使用「OPENPOINT」APP的I地圖功能，查詢各門市的禮盒庫存情況，再出發挖寶，不過，仍需到店才能實際確認折扣資訊，別忘了禮貌詢問店員超商禮盒促銷期、促銷折扣與實際庫存！

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