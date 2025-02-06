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買一送一追！ 2025唯一補班日「咖啡手搖飲+冰淇淋」優惠集合 星巴克「第2杯半價」喝起來

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

新春期間好康接連不斷！ 放完9天的春節假期迎來開工優惠後，接下來本週六即是「2025年唯一補班日」登場，各家咖啡、手搖、冰淇淋品牌紛紛推出超值優惠來慰撫上班族們的心情，快記來下CoCo都可、得正、康青龍皆推買1送1、可不可買2送1、50嵐買2送1，還有星巴克幫打氣推第2杯半價、COLD STONE冰淇淋第2件50元，補班日快揪好友一起喝起來！

⬤星巴克

圖／星巴克官網
圖／星巴克官網

星巴克幫大家迎戰周六，推出「互相打氣補班日 第二杯半價」活動，於2/8(六)至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠；優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

⬤cama café

圖／cama café提供
圖／cama café提供

即日起至2/28，購買cama café雙冠莊園精品系列咖啡，不限冰熱與尺寸，會員憑券可享有任選單杯折10元、任選兩杯88折優惠！

⬤CoCo都可

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

連鎖手搖「CoCo都可」配合2/8補班日祭出優惠，凡於Line好友領取優惠券，即享「奶茶三兄弟(L)」第二杯10元；即日起至2/25，也在外送平台Uber Eats推優惠，活動期間購買「21歲輕檸烏龍、芒裡偷閒奇亞籽」，可享同品項買一送一優惠。

⬤可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶自即日起至2/9推出限時優惠，於全台門市消費結帳出示會員，即可享「胭脂冷露買二送一」(結帳時需出示會員條碼或手機，每人每筆不限購買次數，僅門市現場購買及電話自取適用)。

⬤得正

圖／得正粉專
圖／得正粉專

即日起至2/17，得正攜手外送平台foodpanda推出「輕烏龍」和「焙烏龍奶茶」同品項買一送一。

清心福全

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

即日起至2/9，清心福全推出「Red Bull能量特調」全系列品項享超值優惠價70元。

日出茶太

圖/日出茶太提供
圖/日出茶太提供

2/9前，參與日出茶太會員刮刮卡活動，有機會獲得「太極111免費兌換券」、「芋見泥系列買1送1」等獎項，中獎率100%。

⬤康青龍

圖／康青龍提供
圖／康青龍提供

即日起至2/11，使用龍來訂線上點餐點購可享限定4款指定飲品「「仙凍黑奶茶、清檸綠茶、御香烏龍綠茶、大吉嶺紅茶」買一送一；開工大吉加碼送，2/4至2/11於龍來訂線上點餐，凡購買「蜜柚金萱」1杯，完成交易並取餐後，即贈「大吉嶺紅茶」電子免費兌換券1張。

⬤功夫茶

圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供
圖／KUNG FU TEA 功夫茶提供

2/15前，單筆消費滿188元，即可參加功夫茶「好運籤筒」活動，籤筒內含免費招牌飲品兌換券等好禮！

⬤Chaffee

圖／Chaffee提供
圖／Chaffee提供

天仁茗茶旗下茶飲品牌「Chaffee」即日起至2/8祭出「指定大杯茶飲」買5送1，超夯珍珠奶茶、紅茶拿鐵任你選。

⬤1955阿義鳳梨冰

圖／1955阿義鳳梨冰提供
圖／1955阿義鳳梨冰提供

台中知名飲料「1955阿義鳳梨冰」，推出兩款新品「窨藏茉莉輕乳茶」以及「著時冬片輕乳茶」，並且搭配限期活動，即日起到2/21，只要到全台門市購買任一新品的輕乳茶，加10元就送一杯窨藏茉莉或是著時冬片新品單茶。

◎COLD STONE

兩款期間限定宇治雪莓、紫光莓戀，單周熱銷破萬杯。圖／COLD STONE
兩款期間限定宇治雪莓、紫光莓戀，單周熱銷破萬杯。圖／COLD STONE

COLD STONE酷聖石冰淇淋，自2/7至2/9，凡點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件50元(不含脆餅、以價低者計)。

◎Mister Donut

哞~草莓牛奶。圖／Mister Donut提供
哞~草莓牛奶。圖／Mister Donut提供

即起至2/17，凡購買Mister Donut草莓季現做飲品「熱草莓伯爵茶、冰草莓果粒伯爵茶、哞～草莓牛奶」，即贈蜜糖波堤甜甜圈(39元限定)。

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