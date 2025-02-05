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超商吐司「天才新吃法」吸千萬瀏覽！買好「這2樣」一夾就是神級美味　人在台灣也能復刻

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自X@hobbyseidai
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超商吐司神級吃法！有名日本網友在社群X平台分享，圖中可見是一般超商常見的「雞蛋沙拉吐司夾著炸雞」，並配文大讚是「超越世界倫理的食物」，吸引超過2.5萬人轉發，更有網友看到後眼睛一亮回應「我的天啊，他是天才」。

圖／摘自X@hobbyseidai
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這名日本網友分享了「雞蛋沙拉吐司+全家炸雞」的自製吃法，該貼文獲得17萬點讚及近千萬瀏覽量，有網友回應原PO「實測過了，真的超好吃」、「好像會流行起來」、「沒想過的組合..你贏了」等。

有台灣網友看到則表示「台灣早餐店很多啊」，但也有人回應「這什麼天才吃法」、「什麼神仙吃法！相見恨晚」，除了到日本可自製嘗鮮外，還有網友決定用台灣超商就能買到的「新感覺夾心土司」來夾炸雞復刻一番。

圖／統一企業提供
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全家便利商店 吐司 早餐 炸雞 超商 雞蛋沙拉

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