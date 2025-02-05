補班日別鬱悶！麥當勞點心、飲料「買一送一」為自己加持

剛放完假回來，馬上就要面臨週末補班的上班族們別鬱卒，麥當勞幫大家打氣，帶來開工優惠，即日起到2/9，不只人氣點心雞塊、辣雞翅買一送一之外，還有冰炫風跟蛋捲冰淇淋撫慰大家的心，還有麥當勞App及歡樂送才有的優惠，快快收藏在開工這一週省錢又吃飽！

圖／台灣麥當勞提供

麥當勞App首波推出的開工優惠，由人氣點心大薯、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、Oreo冰炫風、蛋捲冰淇淋及焦糖奶茶領頭，2/9前「買一送一」；麥當勞歡樂送更推出「專屬優惠券」，勁辣香雞翅、蘋果派、冰熱蜂蜜奶茶也是「買一送一」，除了吃飽之外，用甜甜的冰淇淋和飲料療癒上班後疲累的心情，讓努力上班的你開開心心迎接下一個挑戰！

另外得來速也加碼限定優惠，推出「豪邁5吃勁辣雞腿堡餐」，套餐中有勁辣雞腿堡、勁辣雞翅、麥克雞塊和薯條、飲料，2/9前特價189元，讓你一口氣吃得飽飽飽！還有還有，只要持VIP卡於麥當勞得來速購買餐點，並在點餐時主動說明使用卡片、告知兌換的點心品項、出示指定卡畫面，再加10元就能獲得小薯、薯餅或蛋捲冰淇淋(1份)，優惠期限到，外帶餐點時別忘了小確幸。