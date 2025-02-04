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情人節克拉放閃！王品牛排抽43萬鑽石項鍊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
即日起到3月14日期間，到全台「王品牛排」消費滿2,000元，並出示王品瘋美食APP會員，就有機會抽中價值超過新台幣43萬元的經典鑽石品牌「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊1條。王品/提供
即日起到3月14日期間，到全台「王品牛排」消費滿2,000元，並出示王品瘋美食APP會員，就有機會抽中價值超過新台幣43萬元的經典鑽石品牌「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊1條。王品/提供

「王品牛排」今年為愛侶們盛情準備「最閃亮」的一次情人節約會，即日起到3月14日白色情人節期間，到「王品牛排」消費滿2,000元，並於結帳時出示王品瘋美食APP會員，即有機會抽中經典鑽石品牌「京華鑽石」SID頂級車工的1克拉鑽石項鍊，價值超過新台幣43萬元，讓浪漫回憶更加閃耀。

即將迎來西洋情人節、白色情人節，在「王品牛排」享用「帶骨酥烤牛小排」，以近千度直火烘烤牛小排，使肉質外酥內軟，再盛裝於高溫瓷盤，於桌邊淋上香料熱黃油與現刨清香檸檬皮搭配，五感同步體驗。也可享用經典「王品牛小排」，以20多種蔬菜及香料製成獨家醬汁，歷經2天2夜醃浸，再以250℃高溫烘烤，緊鎖肉汁的飽滿，品嚐二次回烤的酥香帶勁，美味加倍。

副餐同步升級，香氣口感豐富的「炙烤伊比利豬佐蘿美沙拉」，鮮香濃郁的「松露奶油蕈菇濃湯」，包含鮮魚、白蝦、干貝精華的「海鮮清湯」，以及甜點「熔岩巧克力冰淇淋」，都為情人節約會增添精彩滋味。

即日起到3月14日期間，不分平假日，到全台「王品牛排」消費滿2,000元並出示王品瘋美食APP會員，就有機會抽中價值超過新台幣43萬元的經典鑽石品牌「京華鑽石」SID頂級車工1克拉鑽石項鍊1條，讓今年情人節閃耀永恆。「王品牛排」再加碼款待美饌，3月2日之前，到店內用消費2客套餐，出示官網活動畫面或拍照上傳社群分享，即款待價值688元的「海大蝦佐嫩煎鮑魚」1份。

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