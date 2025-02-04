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名店陸續熄燈！「最強家系拉麵」剩2分店 飄香15年「阿根廷烤肉」這日歇業

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／店家粉專
圖／店家粉專

饕客哭哭！最強家系拉麵「橫濱家系大和家拉麵」南港店於2/2營業後正式熄燈，未來想吃到濃厚豚骨醬油湯頭與Q彈拉麵只得改跑大安店或中山店，令網友嘆「只能去市區兩家分店了」、「拜託一定要撐住」。

圖／橫濱家系大和家拉麵粉專
圖／橫濱家系大和家拉麵粉專

除了拉麵名店少一據點外，在高雄飄香15年的阿根廷烤肉「著火的牛」也發布歇業公告，預計於2/28結束營業，同時邀請顧客能在歇業前再一品熟悉的炭香美味。貼文曝光後，吸引不少高雄人震驚回應「以後在高雄還想吃阿根廷烤肉怎麼辦？」、「為什麼！！！這麼好吃的店」、「真的不會再捲土重來了嗎」。

圖／摘自著火的牛阿根廷烤肉粉專
圖／摘自著火的牛阿根廷烤肉粉專

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拉麵 歇業 熄燈 饕客

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